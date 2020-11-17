|
Площадь Перемен Лукашенко назвал местом для гражданской войны
17.11.2020 18:21 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
При помощи мемориалов на людей хотят оказать «психологическое воздействие на население». Эти точки хотят превратить в места «для гражданской войны», куда придут люди с оружием из-за рубежа и из Беларуси.
Так заявил Александр Лукашенко на совещании 17 ноября, объясняя уничтожение народного мемориала памяти погибшего Романа Бондаренко на «Площади Перемен» в Минске.
«И эти дворы стали местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки. Кто-то, ненавидя это, приходит и их срезает. Начинаются потасовки, драки. И как следствие - произошедшее на одной из спортивных площадок. /.../ Спортивную площадку превратили в кладбище», - заявил Лукашенко.
Как видимо, дело не в спортивной площадке. Мемориал памяти Александра Тарайковского, убитого 9 августа, находится даже не на проезжей части. Но его точно так же постоянно разрушают сотрудники правоохранительных органов, разбрасывают цветы.
Лукашенко поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко совместно с генеральным прокурором разобраться с теми, кто критиковал власть за разрушение народного мемориала.
«А сейчас, Игорь Петрович, самое главное: возьмите с генеральным прокурором (фамилии этих деятелей известны) и спросите, где и кто позволил издеваться над иконами, лампадами и цветами. Мы аккуратнейшим образом вывезли эти мемориалы на кладбище, где они и должны быть, чтобы люди видели, что мы - не варвары. Они ж это наверняка знают, но им надо то, как диктатор к этому относился и те, кто исполнял - рабы, они их рабами назвали», - сказал Лукашенко.
Изаявил, что все было сделано специально, чтобы обвинить власти в варварстве. И наказал правоохранительным органам «дать оценку» этим заявлениям.
Видео выступления
О Романе Бондаренко
31-летнего
Среди нападавших, действовавших на «Площади Перемен», видели людей, похожих на руководителя Федерации хоккея Дмитрия Баскова и известного кикбоксера Дмитрия Шакуту. Оба входят в ближайший круг Лукашенко. Сам он заявил: «Эти люди вообще в Минске не были!»
Кроме того, в Следственном комитете заявили, что Бондаренко был в состоянии алкогольного опьянения, а Лукашенко потом повторил это заявление. Врачи больницы скорой помощи в день смерти парня немедленно обнародовали
Народные мемориалы памяти Бондаренко стали возникать в разных городах страны. Самый большой - на «Площади Перемен». Однако 15 ноября, во время
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При помощи мемориалов на людей хотят оказать «психологическое воздействие на население». Эти точки хотят превратить в места «для гражданской войны», куда придут...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)