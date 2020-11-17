Площадь Перемен Лукашенко назвал местом для гражданской войны

При помощи мемориалов на людей хотят оказать «психологическое воздействие на население». Эти точки хотят превратить в места «для гражданской войны», куда придут люди с оружием из-за рубежа и из Беларуси.

Так заявил Александр Лукашенко на совещании 17 ноября, объясняя уничтожение народного мемориала памяти погибшего Романа Бондаренко на «Площади Перемен» в Минске.

«И эти дворы стали местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки. Кто-то, ненавидя это, приходит и их срезает. Начинаются потасовки, драки. И как следствие - произошедшее на одной из спортивных площадок. /.../ Спортивную площадку превратили в кладбище», - заявил Лукашенко.

Как видимо, дело не в спортивной площадке. Мемориал памяти Александра Тарайковского, убитого 9 августа, находится даже не на проезжей части. Но его точно так же постоянно разрушают сотрудники правоохранительных органов, разбрасывают цветы.

Лукашенко поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко совместно с генеральным прокурором разобраться с теми, кто критиковал власть за разрушение народного мемориала.

«А сейчас, Игорь Петрович, самое главное: возьмите с генеральным прокурором (фамилии этих деятелей известны) и спросите, где и кто позволил издеваться над иконами, лампадами и цветами. Мы аккуратнейшим образом вывезли эти мемориалы на кладбище, где они и должны быть, чтобы люди видели, что мы - не варвары. Они ж это наверняка знают, но им надо то, как диктатор к этому относился и те, кто исполнял - рабы, они их рабами назвали», - сказал Лукашенко.

Изаявил, что все было сделано специально, чтобы обвинить власти в варварстве. И наказал правоохранительным органам «дать оценку» этим заявлениям.

Видео выступления опубликовал ТГ-канал «Пул Первого».

О Романе Бондаренко

31-летнего Романа Бондаренко избили во дворе Перемен 11 ноября. Затем его бросили в микроавтобус, где еще били, а потом привезли в РУВД. И потом уже вызвали скорую. В больнице он, не приходя в сознание, умер.

Среди нападавших, действовавших на «Площади Перемен», видели людей, похожих на руководителя Федерации хоккея Дмитрия Баскова и известного кикбоксера Дмитрия Шакуту. Оба входят в ближайший круг Лукашенко. Сам он заявил: «Эти люди вообще в Минске не были!»

Кроме того, в Следственном комитете заявили, что Бондаренко был в состоянии алкогольного опьянения, а Лукашенко потом повторил это заявление. Врачи больницы скорой помощи в день смерти парня немедленно обнародовали заключение , подтверждающее отсутствие алкоголя в крови Романа Бондаренко.