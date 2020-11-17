ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Журналистка «Белсата» осуждена на семь суток ареста, ее задержали в квартире на «Площади перемен»

17.11.2020 18:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Корреспондент телеканала «Белсат» Екатерина Андреева осуждена на семь суток административного ареста. Такое решение приняла судья суда Октябрьского района Минска Ольга Неборская, сообщает БелаПАН со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.


Фото: Белсат

Андреева признана виновной по статьям 23.34 (Участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 (Неподчинение требованиям сотрудников милиции) КоАП.

«Согласно протоколу, Екатерину задерживали на улице и она принимала участие в несанкционированном массовом мероприятии, хотя она с 12.00 до 17.30 находилась в квартире на Сморговском тракте на 14-м этаже, что подтвердил в суде свидетель — хозяин квартиры Дмитрий, — сообщает БАЖ. — Кате даже не дали ознакомиться с протоколом, она его впервые увидела в суде. Виноватой себя не признала и обвинила милиционеров, которые составляли протокол, в лжесвидетельствовании».

Андреева рассказала в суде, что ее задерживали в квартире, где выломали дверь и забежали около 10 спецназовцев. Они ничего не объясняли, велели собрать вещи и идти с ними. По словам Андреевой, насилия во время задержания к ней не применяли.

В РУВД, куда доставили журналистку, ей стало плохо, и на машине скорой помощи ее доставили в 9-ю больницу. «Ничего серьезного не нашли, но прописали постельный режим, полный покой и обязательный визит к неврологу на следующий день. Но утром 16 ноября ее забрали в РУВД, а оттуда доставили в ЦИП», — уточняет БАЖ.

Задержанная вместе с Андреевой Дарья Чульцова, как сообщает БАЖ, наказана также 7 сутками ареста. Ей вменялось нарушение тех же статей КоАП.

Как сообщалось, Андреева признана подозреваемой по уголовному делу (ст. 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналистке грозит до трех лет лишения свободы. Сотрудники Следственного комитета приходили по месту прописки ее супруга Игоря Ильяша, который также работает в СМИ.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспондент телеканала «Белсат» Екатерина Андреева осуждена на семь суток административного ареста. Такое решение приняла судья суда Октябрьского района...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Барановичах школьники шантажировали 20-летнего парня, который отправил свои интим-фото их однокласснице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика