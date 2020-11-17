В Барановичах школьники шантажировали 20-летнего парня, который отправил свои интим-фото их однокласснице

Источник материала: Tut.by

В Барановичах три школьника стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве, сообщает МВД .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

20-летний житель Барановичей познакомился в соцсети с 14-летней девочкой. В переписке она сказала ему, что ей 17 лет. С виртуальной знакомой мужчина обменялся интимными фотографиями.

Вскоре несовершеннолетняя рассказала о нем одноклассникам, а те решили на этом заработать. В переписке под вымышленными именами они потребовали от парня деньги за нераспространение его снимков. Тот передавал им деньги трижды: 400, 500 и 50 долларов. Когда подростки запросили еще 1100 долларов, он обратился в милицию.

Во время передачи денег школьников задержали сотрудники милиции. Подозреваемыми оказались двое подростков 14 лет и 15-летняя девушка.

Следователи возбудили уголовное дело за вымогательство.