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В Барановичах школьники шантажировали 20-летнего парня, который отправил свои интим-фото их однокласснице

17.11.2020 18:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах три школьника стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве, сообщает МВД.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

20-летний житель Барановичей познакомился в соцсети с 14-летней девочкой. В переписке она сказала ему, что ей 17 лет. С виртуальной знакомой мужчина обменялся интимными фотографиями.

Вскоре несовершеннолетняя рассказала о нем одноклассникам, а те решили на этом заработать. В переписке под вымышленными именами они потребовали от парня деньги за нераспространение его снимков. Тот передавал им деньги трижды: 400, 500 и 50 долларов. Когда подростки запросили еще 1100 долларов, он обратился в милицию.

Во время передачи денег школьников задержали сотрудники милиции. Подозреваемыми оказались двое подростков 14 лет и 15-летняя девушка.

Следователи возбудили уголовное дело за вымогательство.

 
 
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Парень передал им 950 долларов, а когда подростки запросили еще 1100, обратился в милицию.
 
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