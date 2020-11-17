«Красный крест значит, что человека нужно избить». Через что прошел минчанин, которого «пометили» краской

Источник материала: Tut.by

8 ноября на воскресном марше у стелы задержали 26-летнего минчанина Павла Кабуша. Видео с его участием вскоре распространили госСМИ. На видео молодой человек рассказывает, что пришел на акцию, чтобы забросать силовиков дымовыми шашками. Несмотря на довольно серьезное заявление, на следующий день молодой человек вышел на свободу, ему дали штраф за участие в несанкционированном митинге. Павел говорит, что признание на камеру сделал под давлением силовиков, а еще рассказал, как обходятся с задержанными, которых помечают краской.



Задержание 8 ноября в Минске. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Павел Кабуш окончил университет с отличием, работал техническим директором в частной компании и ранее к административной ответственности не привлекался. Рассказывает, что 8 ноября на воскресном марше его задержали на проспекте Победителей.

— Это было уже после того, как люди собрались у стелы большой толпой, — вспоминает Павел. — Приехал ОМОН, начал всех массово задерживать. Я успел отойти, но быстро понял, что перекрыты абсолютно все улицы, бежать особо некуда. Около перекрестка гостиницы подъехал очередной микроавтобус, меня попросили в него пройти. Я не стал сопротивляться — со всех сторон все было перекрыто, ОМОНа — тьма. В бусике сразу же предложили стать на колени, для профилактики пару раз ударили по голове и при помощи тех же ударов по голове спросили пароль от телефона. Разговаривали исключительно криками, в грубой форме, но этим уже никого не удивишь.

Как появилось видео, на котором Павел признается, что пришел на акцию, чтобы забросать силовиков дымовыми шашками?

Молодой человек поясняет, что месяц назад по работе был на съемках клипа группы Korn, который делали совместно с компанией Wargaming.

— Съемки проходили в песчаном карьере за Минском, — поясняет Павел. — Для создания атмосферы специально обученными профессионалами-пиротехниками использовались дымовые машины и дымовые шашки. Как и другие, я заснял на телефон пару таких моментов на память. Сотрудники ОМОН нашли эти видео и начали расспрашивать про него.

Павел говорит, что и подумать не мог, что это видео могут связать с его участием в протестном марше.

— Стали криком спрашивать: зачем делали дымовые шашки? Я в недоумении отвечал, что никакие шашки не делал. Их такой ответ не устраивал, они продолжили бить по голове сильнее и переспрашивать в более агрессивной манере. По их тону было понятно, что другой ответ их не устроит, да и в ушах уже звенело. Потом омоновец, который сидел на переднем сиденье, сказал что-то вроде: «Будешь говорить, что нам нужно, — все будет хорошо, отпустим». Так как намерения выбить из меня признания казались очень серьезными, не было другого выхода, как подыграть. Потом была та часть, которую показали на видео, но ее обрезали, полного сценария не вышло.

По словам Павла, было несколько попыток записать более полное «интервью», однако он повторял, что не знает, как делать шашки, не знает, кто их вообще делал.

— Один сказал второму, что я уже ничего не скажу, — вспоминает молодой человек. — Меня развернули лицом в кресло, еще пару раз ударили, стянули руки стяжками и пометили руки краской из баллончика, на спине нарисовали красный крест. Сказали, что на "уголовку" я себе уже наговорил. Нас немного покатали по городу, потом перевели в автозак. Одному из сотрудников сказали, что есть доказательства, мол, якобы я готовил нападение на ОМОН. Я сказал, что никаких доказательств нет, за что сразу получил от этого сотрудника удар в живот. С тех пор не имело значения, что произошло, красный крест просто означал, что меня нужно жестоко избить. Били и в автозаке.

Павла с другими задержанными доставили во Фрунзенское РУВД. Там, по его словам, сотрудник спросил, что за крест у него нарисован на спине.

— Я рассказал, что произошло. Шашек у меня не было. Вообще у меня с собой был только телефон, кошелек, наушники, маска и носовые платочки (это даже в описи указано). Наушники слегка необычные, из-за чего сотрудник уточнил, не использовались ли они для связи с координаторами. После этого спросил: «Террорист, да?». И отправил дальше ждать. Потом дали ознакомиться, в чем меня обвиняют. В протоколе было указано «участие в несанкционированном массовом мероприятии» — административка. Это, конечно, успокоило.

Дальше Павел попал в Жодино, куда привезли многих задержанных 8 ноября. Суд был на следующий день по скайпу. Процесс вела судья суда Крупского района Любовь Сивакова. По его делу даже не было свидетелей. Павел признал вину. Итог — штраф 20 базовых величин (540 рублей).



Фото: так выглядит куртка Павла Кабуша после задержания, фото предоставлено героем

«Маркировка» задержанных краской является грубым нарушением закона, отмечает юрист и правозащитник Валентин Стефанович.

— Это бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, что противоречит и международному, и национальному законодательству, в том числе Закону «Об органах внутренних дел», — поясняет эксперт. — С такими фактами мы впервые столкнулись 9 августа, после выборов. Свидетели и сами потерпевшие отмечают, что отношение к «помеченным» крайне жестокое, так маркируют задержанных, которых потом жестоко избивают.

В пресс-службе МВД пообещали проверить, соответствует ли действительности информация о том, что Павел Кабуш был помечен краской, и после этого предоставить комментарий.