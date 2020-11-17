В Гродно хотят закрыть специальный садик для особенных детей. Родители очень переживают

Источник материала: Tut.by

Родители детей, которые посещают специальный детский сад № 7 для детей с особенностями психофизического развития в Гродно, бьют тревогу: учреждение образования со следующего года хотят закрыть, а детей, у которых есть особенности психического развития, — перевести в другие детские сады, где будут организованы специальные группы. Родители таким положением дел возмущены, уже написали обращение в Министерство образования и собирают подписи, чтобы их садик все же не закрывали. В отделе образования Ленинского района города рассказывают, что здание садика не отвечает современным стандартам, но решения о расформировании пока нет. Родители предлагают самостоятельно сделать здесь ремонт и привести здание в порядок.





Вечером в понедельник, 16 ноября, около ворот детского сада № 7 по улице Цегляной в Гродно собралось около 20 гродненцев. Они рассказывают, что их дети имеют различные особенности психического развития и посещают это дошкольное учреждение.

В садике — 4 группы по 12 человек.

— Группы сформированы по возрасту, по заболеваниям и по интеллекту. Если специалисты видят, что у ребенка есть прогресс, то его переводят в более сильную группу. В садике подобрался очень хороший коллектив, сильные педагоги, которые знают особенности детей, работают с ними, разрабатывают свои методики, хорошо и плотно взаимодействуют с родителями. За многие годы здесь накопился большой опыт работы с детьми с психическими особенностями. Здесь работают специалисты, которым не все равно, которые понимают, что к этим детям нужен свой подход. Кому-то из детей сложно приспособиться к новой обстановке, кому-то сложно выстраивать логические связи, кому-то сложно взаимодействовать с ровесниками или со взрослыми. Например, вот тарелка, вот ложка. Ребенок вроде понимает, что это за предметы, а сложить все вместе не может. У нас же здесь есть тьюторы, которые работают с детьми индивидуально, — рассказывают родители.





И вот недавно они узнали, что их специализированный садик хотят расформировать.

Информация о том, когда это будет, — разная. Кто-то говорит, что садик перестанет существовать в сентябре, кто-то слышал, что расформирование групп начнется в мае этого года, а финансирование этого учреждения дошкольного образования на следующий год в бюджете уже не значится.









— Мы таким обстоятельством очень возмущены. Нам обещают, что детей переведут в специализированные группы, которые будут организованы на базе обычных садов. Но, понимаете, и мы, и наши дети часто сталкиваемся с непониманием и достаточно обидным отношением. Мол, вот Ванечка — он какой-то дурачок. Это мы понимаем, что у ребенка есть особенности развития, но он хочет быть таким же, как и все, и он, конечно, чувствует, как к нему относятся другие дети. Что такое специализированная группа? Это не инклюзия, когда ребенок может быть в простой группе, это все отдельно — но рядом с обычными детьми. В теории все хорошо, но на практике часто не получается и остается много вопросов. Будут ли там такие специалисты, как здесь, а главное те люди, которые хотят заниматься с такими детьми? — говорят родители.

В специализированном садике их дети сейчас могут находиться до 8 лет.

— Здесь программа построена так, что дети, которые, казалось бы, совсем необучаемы, потом идут учиться в обычные школы. Понятно, что не все, но успехи просто впечатляют. Я, например, никогда не думала, что мой ребенок сможет выучить стихотворение, а он приходит домой и рассказывает, — говорит одна из мам.





Родители наперебой расхваливают и садик, и педагогов, и заведующую.

— Мы просто четко понимаем, что наши дети — с особенностями. К ним нужен особенный подход. Это не прихоть. Это факт. Мы видим прогресс в обучении детей, видим отношение к ним и знаем, какая здесь атмосфера, — говорят родители.

— Вот, например, моему сыну Владу 6 лет, — рассказывает Светлана. — Где-то в 2,5 года мы стали замечать, что он какой-то непослушный, неуправляемый, что-то не то с ребенком. Врачи говорили, что это просто мы плохо его воспитываем. Оказалось — раннее органическое поражение головного мозга с дистально-спастическим парапарезом нижних конечностей, а также с задержкой психоречевого развития, гиперактивность и подозрение на аутичный спектр. Мы попробовали ходить в обычный детский сад. Любой переход в другое помещение, любой какой-то праздник — у него истерика, он пугается, плачет. Получалось, что он примерно до 11 утра в садике, потом я его забираю. Здесь же, понимая его особенность, его сразу встречают с улыбкой, с обнимашками. Видят, что, например, ему нравится что-то делать из пластилина, дают пластилин, видят, что ребенок боится шума и громких звуков, — стараются его отвести от детей подальше и так далее.

Детей, говорят, будут переводить в сады исходя из места жительства семей.

— Нам сначала пообещали, что всю нашу группу переведут куда-то, потом сказали, что ее разделят, потом — что из пяти педагогов с нами перейдет только в лучшем случае один дефектолог. При этом похожий детский сад есть только в Октябрьском районе города, в Ленинском — наш один такой. Есть еще специализированные группы, но они все переполнены, — рассказывают родители.

Они говорят, что в помещении садика, так им рассказали педагоги, планируют разместить коррекционный центр для детей с особенностями психофизического развития, которые живут в районе и сельской местности.

— Мы не против и этих деток, но неужели нет других зданий в городе, чтобы там все это организовать? — недоумевают родители.





— А мне сказали, что потом эту землю хотят продать, но исходя из утвержденного генплана города территория, на которой располагается детский сад, относится к территориям учреждений образования (общего среднего и дошкольного образования). По проекту детального планирования исторического центра Гродно — это также территория учреждений образования. Поменять функциональное назначение с учреждения образования можно только на многоквартирную застройку со встроенным детским садом. Но для того, чтобы это сделать, нужно вносить изменения, в частности в проект детального планирования исторического центра Гродно. Согласовывать нужно с различными инстанциями, в том числе и с Министерством образования. Это все прописано в регламентах генплана города. Поэтому ничего, кроме детского сада или школы, на этом месте быть не может. Это согласно законодательству. Мы отправили письмо в Министерство образования, сходили на прием в отдел образования Ленинского района города и будем собирать подписи, если решение о расформировании все-таки будет принято, — говорит одна из мам Юлия.









Родители еще долго рассказывают о своих детях и говорят, что многое в садике было сделано их руками и за спонсорскую помощь.

— Понимаете, мы здесь очень активные родители. Вон беседка, вон площадка детская — это все спонсорская помощь. Надо было игровые наборы купить в группы — скинулись и купили. Однажды холодильник поломался, все пытались вызвать через отдел образования мастера, а потом собрались деньгами и купили новый. Окна поставили недавно новые. Мы прекрасно понимаем, что здесь с детьми занимаются так, как мы, может быть, сами не сможем, — говорит отец одного из детей, Дмитрий.





В администрации садика TUT.BY сообщили, что какого-то официального документа по поводу закрытия их учреждения еще не было.

— Пока это все на словах. Понимаете, нам тоже очень жаль, что так происходит. Сформирован коллектив, сформирована база. Но пока как-то комментировать ситуацию мы не можем, потому что сами не очень понимаем, как все это будет.

В отделе образования администрации Ленинского района города тоже говорят, что решения о закрытии и расформировании садика пока нет. Но отмечают, что садик не соответствует санитарным нормам и «с каждым годом все становится хуже».

— Сейчас только прорабатывается данный вопрос. Но если такое решение будет принято, то мы, конечно, будем делать все так, чтобы было лучше и деткам, и их родителям, и, конечно, педагогам, — говорят в отделе образования.





Родители же уверяют: они могут сами и найти спонсоров, и скинуться деньгами, чтобы устранить те недочеты, которые есть.

— Мы сами все можем сделать, только чтобы садик остался.