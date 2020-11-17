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Правозащитника Хамратова в Могилеве задержали - подозревают в оскорблении представителя власти

17.11.2020 20:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве задержан активист и правозащитник Александр Хамратов, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Его подозревают в оскорблении представителя власти. В квартире Хамратова, где он живет с престарелой матерью, прошел обыск.


Фото: vk.com/hamratov.photo

Вечером 16 ноября в квартиру активиста и правозащитника Александра Хамратова с обыском пришли сотрудники ГУБОПиК. В этот момент сам Хамратов и его престарелая мама находились дома.

Активист успел сообщить о приходе силовиков главе партии БСДП (Грамада) Игорю Борисову — Хамратов является членом этой партии. После этого связь с активистом оборвалась, хотя его аккаунты в социальный сетях были активны.

Волонтеры лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» отправились домой к Хамратову и выяснили, что Александра задержали, а его компьютер и смартфон изъяли. По словам волонтеров, комната после обыска была «разгромлена», сломан диван.

Лишь спустя день, 17 ноября, адвокату удалось выяснить, что Александр Хамратов проходит как подозреваемый по делу об оскорблении представителя власти (ст. 369 УК РБ). Известно немногое: лишь то, что Хамратов был администратором паблика в «ВКонтакте», в котором некто разместил комментарий оскорбительного характера в адрес сотрудника (или сотрудников милиции).

Хамратов все еще находится под стражей.

Статья 369 УК РБ. Оскорбление представителя власти. Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

 
Теги: Могилев
 
 
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В квартире, где активист живет с престарелой матерью, прошел обыск.
 
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