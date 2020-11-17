Жители протестного района под Минском остались без воды и отопления

Жители одного из самых протестующих районов столицы двое суток находятся без водоснабжения, а сегодня пропадало и отопление. О ситуации в "Новой Боровой" сообщает обслуживающая организация "А-100 Комфорт".

15 ноября "Минскводоканал" заявил о перекрытии в районе "Новая Боровая" подачи горячего и холодного водоснабжения в связи с аварией на трубопроводе. Местные власти сообщили, что рассматривается вариант умышленного повреждения системы водоснабжения: выявлены неисправности запорной арматуры.

Как сообщает TUT.by, инженеры компании "А-100 Комфорт" обнаружили, что высверлены крепления крышки задвижки, срезан шпиндель, а также на шпиндель сверху заварена гайка. Тот, кто это сделал, очень постарался, чтобы запорную арматуру было невозможно открыть, а сделал это явно человек с опытом, знаниями и оборудованием.

Между тем сегодня организация "А-100 Комфорт" сообщила, что "в связи с аварией на котельной в районе "Новая Боровая" временно будет отсутствовать отопление, аварийная бригада уже работает над устранением неполадок".

Позже отопление появилось, а "А-100 Комфорт" написали в своем telegram-канале: "Отопление в дома Новой Боровой вернулось. Чтобы избежать подобной ситуации в будущем, настоятельно просим не сливать воду из системы отопления. Берегите себя и своих близких".

На данный момент в "Минскводоканале" провели восстановительные работы и после получения положительных лабораторных проб воды восстановят водоснабжение в полном объеме. Однако же задвижка до сих пор не отремонтирована.

Набрать воду через шланг можно с торца дома по адресу: ул. Леонардо да Винчи, 2 (возле входа в расчетно-справочный центр), на автоматической мойке возле АЗС А-100 по адресу: д. Боровая, 7, а также в автоцистернах.

Сейчас у некоторых жителей появился небольшой напор воды, у других ее по-прежнему нет. Та же ситуация и в детских садах, супермаркетах и школах: где-то вода есть, где-то - нет. В школе, где учатся 1800 детей отменили уроки, занятия собираются отработать в течение месяца.

Мнение местных жителей

Местные жители высказывают мнение, что произошедшее связано с их открытой протестной позицией. Люди там не боятся высказывать свое мнение, во дворах микрорайона и во многих окнах вывешены бело-красно-белые флаги, ленты, плакаты оппозиционного содержания, по вечерам проходя локальные протесты. По мнению жителей, косвенно на эту взаимосвязь указывает и тот факт, что после аварии коммунальные службы на въезде в микрорайон установили три биотуалета, на которых краской нарисован бело-красно-белый флаг.