БЖД временно отменяет некоторые поезда в направлении Орши и Витебска

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Белорусская железная дорога временно отменяет некоторые поезда, следующие из Минска в Оршу и Витебск, сообщили во вторник в пресс-службе БЖД.

Данный шаг связан с тем, что между станциями Жодино и Красное Знамя будет выполняться ремонт железнодорожного моста. В связи с этим 18 ноября отменяются курсирование следующих составов:

№ 703/704 Витебск – Минск – Витебск

№ 711 Витебск – Минск

№ 713/714 Витебск – Минск – Витебск

№ 762/761 Минск–Орша–Минск;

№ 764/763 Минск – Орша – Минск

№ 766/765 Минск – Орша – Минск

№ 768/767 Минск – Орша – Минск

Также в межрегиональном сообщении экономкласса отменяются:

поезд № 633/634 Орша – Коммунары – Орша с группой вагонов Гродно – Орша – Коммунары, отправлением из Гродно 17 и 18 ноября, из Орши и Коммунаров – 18 и 19 ноября

прицепная группа вагонов Гродно – Коммунары – Гродно в составе поездов № 624/633–634/623 отправлением из Гродно 17 и 18 ноября из Коммунаров – 18 и 19 ноября.

Поезд № 680 Гродно – Витебск 18 ноября назначен в сообщении Гродно – Минск, а № 679 Витебск – Гродно 19 ноября – в сообщении Минск – Гродно.

Сквозное движение поездов региональных линий экономкласса между станциями Жодино и Красное Знамя с 07:30 18 ноября до 07:30 19 ноября осуществляться не будет. Электрички из Минска в период работ будут следовать до Красного Знамени и обратно, отправлением со станций Орша и Борисов – до станции Жодино и обратно.

Пассажиров между Жодино и Красным Знаменем будут перевозить автобусами по железнодорожным билетам (с остановками Жодино Южное и Барсуки).