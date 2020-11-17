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БЖД временно отменяет некоторые поезда в направлении Орши и Витебска
18.11.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Белорусская железная дорога временно отменяет некоторые поезда, следующие из Минска в Оршу и Витебск, сообщили во вторник в пресс-службе БЖД.
Данный шаг связан с тем, что между станциями Жодино и Красное Знамя будет выполняться ремонт железнодорожного моста. В связи с этим 18 ноября отменяются курсирование следующих составов:
Также в межрегиональном сообщении экономкласса отменяются:
Поезд № 680 Гродно – Витебск 18 ноября назначен в сообщении Гродно – Минск, а № 679 Витебск – Гродно 19 ноября – в сообщении Минск – Гродно.
Сквозное движение поездов региональных линий экономкласса между станциями Жодино и Красное Знамя с 07:30 18 ноября до 07:30 19 ноября осуществляться не будет. Электрички из Минска в период работ будут следовать до Красного Знамени и обратно, отправлением со станций Орша и Борисов – до станции Жодино и обратно.
Пассажиров между Жодино и Красным Знаменем будут перевозить автобусами по железнодорожным билетам (с остановками Жодино Южное и Барсуки).
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Между станциями Жодино и Красное Знамя будут ремонтировать железнодорожный мост – движение поездов в этом районе временно прекратится.
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