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Журналистка не вышла на свободу после 15 суток административного ареста - ей добавили еще столько же

18.11.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналист и правозащитница Марина Костылянчикова, которая должна была выйти на свободу после 15-суточного ареста 14 ноября, получила еще 15 суток. Выездной суд прошел в СИЗО в Барановичах, сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».


Фото: Радыё Свабода

Суд состоялся во вторник, 17 ноября, в следственном изоляторе № 6 в Барановичах. Местный судья Николай Кмита снова арестовал журналистку по статье 23.34 якобы за участие в несанкционированном шествии 25 октября.

О том, что Костылянчикова вновь задержана, приехавшие встречать ее близкие узнали через полтора часа ожидания у стен СИЗО. Барановичские милиционеры сообщили, что на нее пришел новый рапорт от сотрудников ГУБОПиК о том, что 25 октября девушка участвовала в несанкционированном шествии в Минске.

В Барановичах Костылянчикова отбывала 15 суток ареста. Задержали девушку вместе с пятью друзьями 30 октября в столичном кафе. 2 ноября суд Заводского района осудил ее по двум статьям КоАП: 23.34 (участие в несанкционированной массовой акции) и 23.4 (неподчинение законному распоряжению должностного лица при выполнении им служебных обязанностей). Костылянчикову обвинили в том, что 30 октября она «участвовала в несанкционированном пикетировании за смену власти, выкрикивала лозунги „Трибунал“, „Жыве Беларусь“, „Уходи“, а при задержании оказала сопротивление сотрудникам милиции, отказываясь пройти в служебный транспорт». По 15 суток получили и задержанные вместе с ней в кафе Владислав Мощук, Владимир Ларионов, Александр Синковец, Мария Шаблинская и Наталья Синковец.

В субботу они также не вышли на свободу, получив дополнительно от 10 до 15 суток ареста.

 
Теги: Минск
 
 
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О том, что Костылянчикова вновь задержана, приехавшие встречать ее близкие узнали через полтора часа ожидания у стен СИЗО. Барановичские милиционеры сообщили, что...
 
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