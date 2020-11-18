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Подачу воды возобновили в Новой Боровой

18.11.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Подача горячей и холодной воды в Новой Боровой восстановлена, об этом сообщила в Telegram-канале организация "А-100 Комфорт", являющаяся застройщиком микрорайона.

© Sputnik
Третий день без воды: что происходит в Новой Боровой

Вода пропала в микрорайоне в воскресенье, 16 ноября. Как заявили в УП "Минскводоканал", среди возможных причин проблем с водоснабжением может быть и умышленное повреждение - к такому выводу пришли специалисты после обследования сети.

Там сообщили, что для восстановления водоснабжения предпринимаются все необходимые меры, и что вода в домах Новой Боровой появится в полном объеме после лабораторной проверки.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев назвал работы по восстановлению водоснабжения Новой Боровой сложными, и уточнил, что необходимо также провести промывку системы.

Для жителей микрорайона на данный период  был организован подвоз питьевой воды. Многие минчане самоорганизовались и привезли на Новую Боровую бутилированную воду. Также жители столицы помогали принести ее в квартиры тем, кто не может это сделать самостоятельно, например, мамам с детьми. В Telegram-каналах были организованы чаты взаимопомощи, в которых минчане из других районов предлагают жителям Новой Боровой помощь со стиркой вещей.

Кроме проблем с водой, во вторник у жителей Новой Боровой также пропало отопление, однако работа системы была оперативно восстановлена.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Горячая и холодная вода пропали в микрорайоне в воскресенье, затем отключалось отопление, однако его восстановили достаточно оперативно.
 
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