Подачу воды возобновили в Новой Боровой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Подача горячей и холодной воды в Новой Боровой восстановлена, об этом сообщила в Telegram-канале организация "А-100 Комфорт", являющаяся застройщиком микрорайона.

Вода пропала в микрорайоне в воскресенье, 16 ноября. Как заявили в УП "Минскводоканал", среди возможных причин проблем с водоснабжением может быть и умышленное повреждение - к такому выводу пришли специалисты после обследования сети.

Там сообщили, что для восстановления водоснабжения предпринимаются все необходимые меры, и что вода в домах Новой Боровой появится в полном объеме после лабораторной проверки.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев назвал работы по восстановлению водоснабжения Новой Боровой сложными, и уточнил , что необходимо также провести промывку системы.

Для жителей микрорайона на данный период был организован подвоз питьевой воды. Многие минчане самоорганизовались и привезли на Новую Боровую бутилированную воду. Также жители столицы помогали принести ее в квартиры тем, кто не может это сделать самостоятельно, например, мамам с детьми. В Telegram-каналах были организованы чаты взаимопомощи, в которых минчане из других районов предлагают жителям Новой Боровой помощь со стиркой вещей.

Кроме проблем с водой, во вторник у жителей Новой Боровой также пропало отопление, однако работа системы была оперативно восстановлена .