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Подачу воды возобновили в Новой Боровой
18.11.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Подача горячей и холодной воды в Новой Боровой восстановлена, об этом сообщила в Telegram-канале организация "А-100 Комфорт", являющаяся застройщиком микрорайона.
Вода пропала в микрорайоне в воскресенье, 16 ноября. Как заявили в УП "Минскводоканал", среди
Там сообщили, что для восстановления водоснабжения предпринимаются все необходимые меры, и что вода в домах Новой Боровой
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев назвал работы по восстановлению водоснабжения Новой Боровой сложными, и
Для жителей микрорайона на данный период был организован подвоз питьевой воды. Многие
Кроме проблем с водой, во вторник у жителей Новой Боровой также пропало отопление, однако работа системы была
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Горячая и холодная вода пропали в микрорайоне в воскресенье, затем отключалось отопление, однако его восстановили достаточно оперативно.
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