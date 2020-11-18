В домах Новой Боровой появилась горячая и холодная вода

Источник материала: Tut.by

В домах Новой Боровой в Минске появилась горячая и холодная вода. Эту информацию TUT.BY подтвердили местные жители.



Фото: TUT.BY

— Появилась около четырех часов утра. Пока не рискуем ее пить, выжидаем, но рады, — подтвердили в одной из квартир информацию из местных чатов.

По информации местных, пока вода «ржавого» цвета.

В протестном минском микрорайоне Новая Боровая воды не было трое суток. Во вторник там из-за этого не работала школа, жители носили воду в бутылках и ведрах. Как раз когда пропала вода, кто-то привез в квартал бело-красно-белые туалеты. Жители все это считают местью за протестные настроения в квартале.



Фото: TUT.BY

«Минскводоканал» сказал, что кто-то мог умышленно повредить задвижку в системе водоснабжения, мэр Минска считает так же . Организовали подвоз воды в цистернах. Вчера говорили, что аварию устранили, но воду в квартал не подали — мол, ее проверяла санстанция. Более того, утром в некоторых домах пропадало отопление .

После серьезной огласки проблемы в Новой Боровой Александр Лукашенко поручил лично помощнику по Минску Барсукову и уполномоченному по столице Наталье Кочановой разобраться с ситуацией .

Напомним, на двух избирательных участках в Новой Боровой победила Светлана Тихановская, после выборов в квартале люди активно вывешивают бело-красно-белые флаги.



Помощь в Новую Боровую везли из разных районов Минска. Фото: читатели TUT.BY

Неравнодушные минчане, кстати, сразу создали чат, где предлагали всевозможную помощь жильцам Новой Боровой — от приглашения помыться до места для ночевки на несколько дней.

Вечером во вторник волонтеры особенно активно везли воду в квартал. Возле подъездов и на центральной площади Новой Боровой оставляли сотни бутылей. Местные жители очень благодарны, даже записали видео для тех, кто помогал.