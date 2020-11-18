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В домах Новой Боровой появилась горячая и холодная вода
18.11.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В домах Новой Боровой в Минске появилась горячая и холодная вода. Эту информацию TUT.BY подтвердили местные жители.
— Появилась около четырех часов утра. Пока не рискуем ее пить, выжидаем, но рады, — подтвердили в одной из квартир информацию из местных чатов.
По информации местных, пока вода «ржавого» цвета.
В протестном минском микрорайоне Новая Боровая воды не было трое суток. Во вторник там из-за этого не работала школа, жители носили воду в бутылках и ведрах. Как раз когда пропала вода, кто-то привез в квартал бело-красно-белые туалеты. Жители все это
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Напомним, на двух избирательных участках в Новой Боровой победила Светлана Тихановская, после выборов в квартале люди активно вывешивают бело-красно-белые флаги.
Неравнодушные минчане, кстати, сразу создали чат, где предлагали всевозможную помощь жильцам Новой Боровой — от приглашения помыться до места для ночевки на несколько дней.
Вечером во вторник волонтеры особенно активно везли воду в квартал. Возле подъездов и на центральной площади Новой Боровой оставляли сотни бутылей. Местные жители очень благодарны, даже записали видео для тех, кто помогал.
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В домах Новой Боровой в Минске появилась горячая и холодная вода. Эту информацию TUT.BY подтвердили местные жители.
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