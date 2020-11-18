Барсуков о ситуации в Новой Боровой: работали всю ночь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК,10 ноя - Sputnik. Ситуация с подачей горячей и холодной воды для жильцов Новой Боровой решена, службы и чиновники, ответственные за устранение данной проблемы, работали всю ночь, сообщил Sputnik помощник президента по Минску Александр Барсуков.

Вода пропала в микрорайоне в воскресенье, 16 ноября. Как заявили в УП "Минскводоканал", среди возможных причин проблем с водоснабжением может быть и умышленное повреждение - к такому выводу пришли специалисты после обследования сети. Вчера на совещании глава государства дал поручение председателю Света республики Национального собрания Наталье Кочановой и своему помощнику по Минску Александру Барсукову разобраться с ситуацией в Новой Боровой.

"Устранением данной проблемы занимались всю ночь, до позднего вечера звонки поступали от населения. Сегодня все функционирует", - заявил Барсуков Sputnik, говоря о вчерашним поручении главы государства.

Он также отметил, что работа по возобновлению подачи горячей и холодной воды в Новой Боровой "была проделана серьезная, выезжали на место - сегодня все функционирует".

Для жителей микрорайона был организован подвоз питьевой воды. В Telegram-каналах были организованы чаты взаимопомощи , в которых минчане из других районов предлагали жителям Новой Боровой помощь.

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