Генпланы Витебска, Гомеля и Могилева усовершенствуют

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Совмин утвердил перечень градостроительных проектов, заказ на их разработку подлежит размещению в 2021 году, постановление опубликовано на сайте Национального правового интернет-портала.

Всего в список вошли 24 градостроительных проекта.

Согласно документу, в частности, будут разработаны генеральные планы нескольких городов – Витебска, Гомеля, Могилева, Новополоцка, Барановичей и брестского города-спутника Жабинка. Схемы комплексной территориальной организации усовершенствуют в Щучинском, Дятловском и Березовском районах. Также планируется подготовить детальные планы исторического центра Мозыря с проектом регенерации исторической застройки и фанипольского участка свободной экономической зоны "Минск".

Помимо этого, генпланы разработают и для специального туристско-рекреационного парка "Браславский", курорта республиканского значения "Новоельня", зон отдыха республиканского значения "Вилейка" и "Чигиринка".

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