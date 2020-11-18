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Генпланы Витебска, Гомеля и Могилева усовершенствуют
18.11.2020 09:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Совмин утвердил перечень градостроительных проектов, заказ на их разработку подлежит размещению в 2021 году, постановление опубликовано на сайте Национального правового интернет-портала.
© Photo : Сергей Балай / БелаПАН
Всего в список вошли 24 градостроительных проекта.
Согласно документу, в частности, будут разработаны генеральные планы нескольких городов – Витебска, Гомеля, Могилева, Новополоцка, Барановичей и брестского города-спутника Жабинка. Схемы комплексной территориальной организации усовершенствуют в Щучинском, Дятловском и Березовском районах. Также планируется подготовить детальные планы исторического центра Мозыря с проектом регенерации исторической застройки и фанипольского участка свободной экономической зоны "Минск".
Помимо этого, генпланы разработают и для специального туристско-рекреационного парка "Браславский", курорта республиканского значения "Новоельня", зон отдыха республиканского значения "Вилейка" и "Чигиринка".
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Проекты разработают и для туристических мест – парка "Браславский", курорта "Новоельня", зон отдыха "Вилейка" и "Чигиринка".
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