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В Кобринском районе ввели масочный режим и запретили массовые мероприятия в помещениях
18.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Масочный режим и запрет на массовые мероприятия в закрытых помещениях ввели в Кобринском районе. Соответствующее решение принял местный райисполком, сообщает портал
Жители района должны надевать маски, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию при посещении любых объектов, в том числе при поездках на общественном транспорте и такси.
Кроме того введены запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и ограничения по работе общепита. Ресторанам, кафе, игорным заведениям в осенне-зимний период рекомендовали работать только до 23.00, а выставки, ярмарки, дегустации, рекламные акции, банкеты и другие мероприятия посоветовали исключить.
Ранее обязательный масочный режим Бресте закрылось отделение Беларусбанка: работники заболели">ввели в Бресте, Барановичах, Пинске. С 19 ноября список пополнит Пинский район.
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Рестораны, кафе, игорные заведения могут работать только до 23.00.
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