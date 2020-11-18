В Кобринском районе ввели масочный режим и запретили массовые мероприятия в помещениях

Источник материала: Tut.by

Масочный режим и запрет на массовые мероприятия в закрытых помещениях ввели в Кобринском районе. Соответствующее решение принял местный райисполком, сообщает портал Kobrincity .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Жители района должны надевать маски, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию при посещении любых объектов, в том числе при поездках на общественном транспорте и такси.

Кроме того введены запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и ограничения по работе общепита. Ресторанам, кафе, игорным заведениям в осенне-зимний период рекомендовали работать только до 23.00, а выставки, ярмарки, дегустации, рекламные акции, банкеты и другие мероприятия посоветовали исключить.

Ранее обязательный масочный режим Бресте закрылось отделение Беларусбанка: работники заболели">ввели в Бресте, Барановичах, Пинске. С 19 ноября список пополнит Пинский район.