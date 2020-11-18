Источник материала: Tut.by

На днях гомельчанин Егор Козаченко поймал в Днепре огромную щуку — весом 12,2 кг! TUT.BY спросил рыбака, как ему это удалось и что было дальше.



Фото из личного архива Егора Козаченко

Поздним вечером 13 ноября в Речицком районе Егор с друзьями рыбачил на спиннинг. Надеялись поймать судака. В какой-то момент наживку кто-то заглотил.

— Сначала подумал, что зацепил приманкой за корягу. Но потом пошло движение — и я понял, что рыба будет очень крупная. Крикнул: «Викторович, тащи подсак, там кто-то гигантский». Так и оказалось. Я таких «паровозов» ни разу в жизни не видел, — до сих пор под впечатлением Егор.

Рыбак говорит, что особенно его удивило поведение рыбы. Распознать по повадкам щуку легко — она трясет головой. Но эта вела себя нетипично: давила ко дну, не делала резких движений — и этим больше напоминала сома.

На берегу рыбаки трофей взвесили, сфотографировали и… отпустили.

— Такой рыбы осталось мало. Представляете, сколько она икры может дать! А это значит, что и популяция возрастет. Хочу, чтобы мои дети и внуки тоже могли ловить рыбу. А с этим в Беларуси из-за действий арендаторов водоемов уже сейчас большие проблемы, — объяснил свой поступок Егор.