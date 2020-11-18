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В Молодечненском районе в октябре умерло ровно в два раза больше человек, чем родилось
18.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Молодечненском районе в октябре умерло ровно в два раза больше человек, чем родилось. Статистикой по демографии в регионе с «Молодечненской газетой»
По ее словам, в октябре в районе родились 103 ребенка — 46 мальчиков и 57 девочек.
Умерло же в регионе 206 человек, их средний возраст — 65 (мужчины) и 74 (женщины) года.
Всего с начала года в Молодечненском районе родились 1017 детей, умерли 1704 человека.
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Смерть в регионе и раньше превышала рождаемость, но не в два раза.
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