Источник материала: Tut.by

В Молодечненском районе в октябре умерло ровно в два раза больше человек, чем родилось. Статистикой по демографии в регионе с «Молодечненской газетой» поделилась начальник загса Инна Ахполова.



Фото: Luma Pimentel, unsplash.com

По ее словам, в октябре в районе родились 103 ребенка — 46 мальчиков и 57 девочек.

Умерло же в регионе 206 человек, их средний возраст — 65 (мужчины) и 74 (женщины) года.

Всего с начала года в Молодечненском районе родились 1017 детей, умерли 1704 человека.