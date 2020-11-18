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СК отказался возбуждать уголовное дело по фактам применения насилия и спецсредств 8 ноября

18.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси получил ответ на заявление о возбуждении уголовного дела по фактам применения насилия и спецсредств 8 ноября на акции «Марш народовластия», сообщает республиканское общественное объединение «Правовая инициатива».


Фото: TUT.BY

В ответе за подписью временно исполняющего обязанности начальника управления Следственного комитета Беларуси по городу Минску Виталия Белковского отмечается, что в заявлении правозащитников «отсутствуют сведения о конкретных преступлениях (в частности, о конкретных лицах, в отношении которых сотрудниками правоохранительных органов применялась физическая сила и специальные средства, о конкретном месте и времени происшествий и т.п.), по сути обращение носит абстрактный характер, в связи с чем оснований для проведения Следственным комитетом проверок и принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, по данному обращению не имеется».


Фото: РОО «Правовая инициатива»

Правозащитники подчеркивают — их заявление не носило «абстрактный характер», в нем были указаны ссылки на 13 конкретных видео в СМИ и телеграм-каналах, свидетельствующих об использования спецсредств в нарушение законодательства.

«Тот факт, что Следственный комитет самоустраняется и не возбуждает уголовные дела по заявлению правозащитников, мотивируя отказ отсутствием конкретных потерпевших и конкретных мест происшествия, лишь подтверждает политическое нежелание расследовать нарушение закона. Установить место происшествия и потерпевших не так сложно, как кажется, ведь устанавливают же следственные органы личности демонстрантов, чтобы взять их под стражу», — подчеркнули в «Правовой инициативе».

Напомним, 8 ноября в Минске прошел очередной воскресный марш, хотя полноценным маршем его назвать сложно: участники только на короткое время смогли собраться в количестве нескольких тысяч, в основном скапливались небольшими, разорванными компаниями, которые вскоре задерживали силовики. Причем задержания продлились практически до ночи. Задержаны были более тысячи человек, людей часами держали с поднятыми руками на улице у стены, распыляли в них газ, били и унижали.

 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитники подчеркивают - их заявление не носило «абстрактный характер», в нем были указаны ссылки на 13 конкретных видео в СМИ и телеграм-каналах,...
 
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