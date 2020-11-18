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По Мстиславлю гуляло стадо оленей
18.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мстиславле заметили гуляющих по городу оленей. Их было целое стадо. Животных сняли на видео.
Стадо оленей заметили на улице Советской возле Троицкой церкви и парка Мира. Они спокойно ходили и не боялись людей и транспорта.
Неделю назад в Мстиславле также
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По мнению местных, оленей растили в хозяйстве под Мстиславлем, а потом выпустили, и теперь они по привычке просят у людей хлеб и яблоки.
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