По Мстиславлю гуляло стадо оленей

Источник материала: Tut.by

В Мстиславле заметили гуляющих по городу оленей. Их было целое стадо. Животных сняли на видео.

Стадо оленей заметили на улице Советской возле Троицкой церкви и парка Мира. Они спокойно ходили и не боялись людей и транспорта.

Неделю назад в Мстиславле также заметили оленей : по городу гулял один, но недалеко заметили еще несколько. Скорее всего, это эти же животные. По мнению местных, оленей растили в хозяйстве под Мстиславлем, а потом выпустили, и теперь они по привычке просят у людей хлеб и яблоки. Люди переживают, что олени станут легкой добычей для браконьеров, пишет horki.info.