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По Мстиславлю гуляло стадо оленей

18.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мстиславле заметили гуляющих по городу оленей. Их было целое стадо. Животных сняли на видео.

Открыть/скачать оригинал видео (20.34 МБ)

Стадо оленей заметили на улице Советской возле Троицкой церкви и парка Мира. Они спокойно ходили и не боялись людей и транспорта.

Неделю назад в Мстиславле также заметили оленей: по городу гулял один, но недалеко заметили еще несколько. Скорее всего, это эти же животные. По мнению местных, оленей растили в хозяйстве под Мстиславлем, а потом выпустили, и теперь они по привычке просят у людей хлеб и яблоки. Люди переживают, что олени станут легкой добычей для браконьеров, пишет horki.info.

 
 
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По мнению местных, оленей растили в хозяйстве под Мстиславлем, а потом выпустили, и теперь они по привычке просят у людей хлеб и яблоки.
 
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