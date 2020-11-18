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Женщине незаконно дали 10 суток ареста, а затем отменили приговор. Она отбыла почти весь срок
18.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Судья назначил женщине 10 суток ареста за участие в акции протеста, однако оказалось, что приговор был незаконным. В итоге постановление было отменено, однако женщина почти весь срок провела под стражей. Об этом
Как сообщается, жительница агрогородка Семково Минского района 10 ноября была признана виновной по части 1 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси за участие в несанкционированном массовом мероприятии и приговорена к 10 суткам ареста.
Однако, как оказалось, выносить подобный вердикт судья Вилейского районного суда, который вел процесс, не имел права — у задержанной есть несовершеннолетняя дочь. Закон в таких случаях запрещает приговаривать женщину к административному аресту.
В итоге 17 ноября уже Минский областной суд отменил вынесенное решение, а дело отправил на новое рассмотрение в тот же суд другому судье.
Издание «Наша Ніва» пообщалось с Натальей Крук — женщиной, которой назначили несправедливый приговор. Она рассказала, что ее вместе со старшей дочерью в воскресенье, 8 ноября, задержали в Минске на перекрестке проспекта Победителей и улицы Мельникайте. Дальше задержанных отвезли в Ленинское РУВД, а на следующий день рано утром отправили в Жодино, где и прошел судебный процесс. По словам женщины, суд длился около пяти минут. Наталью обвинили, как и многих других, в том, что она шла с флагом по проезжей части и выкрикивала лозунги.
— В какой-то момент судья спросил, есть ли у меня муж. Есть, говорю. Потом спросил, сколько лет моей младшей. Говорю, 14. Потом судья спросил: а сколько месяцев уже прошло после того, как ей исполнилось 14 лет? Я посчитала, что 14 лет и три месяца, сказала ему это. Потом еще какие-то вопросы: почему пришли? Говорю, приехали в торговый центр, выходной же. Почему не имеем права? Ну и все. Судья никуда не выходил, сразу говорит: 10 суток. Я надеялась на штраф, понятно, не ожидала такого. Но честно скажу: самым волнительным было ожидание суда. А дальше — ну камера и камера, — приводит слова Натальи Крук «Наша Ніва».
Ее старшую дочь Анастасию суд приговорил к 8 суткам ареста.
В статье 6.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях указаны категории лиц, к которым не может применяться административный арест — среди них и женщины, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей. По словам Натальи, она не знала об этой норме в законодательстве. Лишь на шестой день ее ареста про ее ситуацию стало известно СМИ от сокамерниц, а выпустили Наталью Крук примерно за сутки до окончания срока, 17 ноября.
В отношении женщины будет назначен новый суд, который должен учесть все обстоятельства. Однако Наталье выставили счет за питание в размере 120 рублей, и она теперь не знает, следует ли ей оплачивать его, если первоначальный приговор был незаконным и постановление было отменено.
Пресс-секретарь Верхового суда Юлия Ляскова сообщила «Нашай Ніве», что в данном случае никакой ответственности для судьи, который вынес противоречащее законодательству решение, не предусмотрено.
— Любое постановление суда может быть обжаловано, проверено и отменено вышестоящим судом. В таком случае ответственность для судьи, который вынес приговор, который был после отменен, не предусмотрена. Дисциплинарная ответственность для судьи предусмотрена, когда он специально вынес заведомо незаконное постановление.
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Наталью Крук обвиняли в участии в несанкционированном массовом мероприятии, однако женщину по закону не могли приговорить к аресту, так как у нее есть...
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