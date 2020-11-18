ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На четверг объявили оранжевый уровень опасности

18.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На 19 ноября, четверг, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Reuters

«19 ноября, в четверг, утром и днем на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. В Минске — усиление ветра порывами до 15−18 м/с», — говорится в предупреждении о неблагоприятном метеорологическом явлении.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

  • уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 19 ноября, четверг, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
 
Новости дня
Новости общества
 
Со съезда развязки на Толстого временно закроют движение. Как пойдет транспорт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.11.2020
Mir24.TV Belarus
18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика