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На четверг объявили оранжевый уровень опасности
18.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 19 ноября, четверг, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
«19 ноября, в четверг, утром и днем на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. В Минске — усиление ветра порывами до 15−18 м/с», — говорится в предупреждении о неблагоприятном метеорологическом явлении.
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На 19 ноября, четверг, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
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