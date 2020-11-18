На четверг объявили оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

На 19 ноября, четверг, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Reuters

«19 ноября, в четверг, утром и днем на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. В Минске — усиление ветра порывами до 15−18 м/с», — говорится в предупреждении о неблагоприятном метеорологическом явлении.

Рекомендации МЧС при сильном ветре: уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).