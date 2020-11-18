Со съезда развязки на Толстого временно закроют движение. Как пойдет транспорт

Источник материала: Tut.by

На время дорожных работ в субботу 21 ноября будет закрыто движение всех видов транспорта по съезду развязки 1-е кольцо — улица Толстого. Как пойдут автобусы, троллейбусы и маршрутки, сообщает «Столичный транспорт и связь» .

Как уточнил TUT.BY, закроют движение на один день.

Вот как изменятся маршруты общественного транспорта:

— троллейбусы № 27, 43, 51, автобусы и маршрутки № 4, 10, 53, 429, 492-ТК, 493-ТК, 1308-ТК со стороны улицы Чкалова до диспетчерской станции «Дружная» временно пойдут через улицу Суражскую (с разворотом на перекрестке с Фабрициуса), со остановкой «ст. м. Институт Культуры» по улице Суражской, со стороны ДС «Дружная» — без изменений;

— троллейбусы № 64, автобусы № 6, 32С от улицы Железнодорожной до диспетчерской станции «Дружная» временно пойдут прямо по улице Суражской (без заезда на Московскую) с остановкой «ст. м. Институт Культуры» по улице Суражской, со стороны ДС «Дружная» — без изменений.

Из трассы указанных маршрутов временно исключат остановки «ст. метро «Институт Культуры» и «Академия управления» по улице Московской при движении в направлении диспетчерской станции «Дружная».