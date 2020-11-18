ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Со съезда развязки на Толстого временно закроют движение. Как пойдет транспорт

18.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На время дорожных работ в субботу 21 ноября будет закрыто движение всех видов транспорта по съезду развязки 1-е кольцо — улица Толстого. Как пойдут автобусы, троллейбусы и маршрутки, сообщает «Столичный транспорт и связь».

Как уточнил TUT.BY, закроют движение на один день.

Вот как изменятся маршруты общественного транспорта:

— троллейбусы № 27, 43, 51, автобусы и маршрутки № 4, 10, 53, 429, 492-ТК, 493-ТК, 1308-ТК со стороны улицы Чкалова до диспетчерской станции «Дружная» временно пойдут через улицу Суражскую (с разворотом на перекрестке с Фабрициуса), со остановкой «ст. м. Институт Культуры» по улице Суражской, со стороны ДС «Дружная» — без изменений;

— троллейбусы № 64, автобусы № 6, 32С от улицы Железнодорожной до диспетчерской станции «Дружная» временно пойдут прямо по улице Суражской (без заезда на Московскую) с остановкой «ст. м. Институт Культуры» по улице Суражской, со стороны ДС «Дружная» — без изменений.

Из трассы указанных маршрутов временно исключат остановки «ст. метро «Институт Культуры» и «Академия управления» по улице Московской при движении в направлении диспетчерской станции «Дружная».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На время дорожно-строительных работ в субботу 21 ноября будет закрыто движение всех видов транспорта по съезду развязки 1-е кольцо - улица Толстого. Как пойдут...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Кобринском районе ввели масочный режим и запретили массовые мероприятия в помещениях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.11.2020
Mir24.TV Belarus
18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика