Милиция: россиянин вынес из минского магазина 20 мобильных телефонов

Источник материала: Tut.by

Россиянин похитил электронную технику на сумму более 26 000 белорусских рублей. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Фото: милиция Минска

Ночью 14 ноября в одном из минских магазинов электронной техники кто-то разбил стекло, об этом сообщили в милицию очевидцы.

По этому делу в одном из хостелов задержали 31-летнего гражданина России. По информации милиции, он камнем разбил стекло складского помещения магазина и проник туда. Россиянину удалось украсть 20 мобильных телефонов, две пары наушников, а также различные аксессуары для телефонов. Как пояснил задержанный, электронную технику он хотел перепродать.

Известно, что раньше он привлекался к уголовной ответственности за разбой и грабеж в России.

Материалы проверки передали в Московский (Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям мужчины дали правовую оценку.