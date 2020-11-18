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Милиция: россиянин вынес из минского магазина 20 мобильных телефонов
18.11.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россиянин похитил электронную технику на сумму более 26 000 белорусских рублей. Об этом
Ночью 14 ноября в одном из минских магазинов электронной техники кто-то разбил стекло, об этом сообщили в милицию очевидцы.
По этому делу в одном из хостелов задержали 31-летнего гражданина России. По информации милиции, он камнем разбил стекло складского помещения магазина и проник туда. Россиянину удалось украсть 20 мобильных телефонов, две пары наушников, а также различные аксессуары для телефонов. Как пояснил задержанный, электронную технику он хотел перепродать.
Известно, что раньше он привлекался к уголовной ответственности за разбой и грабеж в России.
Материалы проверки передали в Московский (Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям мужчины дали правовую оценку.
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Россиянин похитил электронную технику на сумму более 26 000 белорусских рублей. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.
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