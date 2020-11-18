ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция: россиянин вынес из минского магазина 20 мобильных телефонов

18.11.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Россиянин похитил электронную технику на сумму более 26 000 белорусских рублей. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: милиция Минска

Ночью 14 ноября в одном из минских магазинов электронной техники кто-то разбил  стекло, об этом сообщили в милицию очевидцы.

По этому делу в одном из хостелов задержали 31-летнего гражданина России. По информации милиции, он камнем разбил стекло складского помещения магазина и проник туда. Россиянину удалось украсть 20 мобильных телефонов, две пары наушников, а также различные аксессуары для телефонов. Как пояснил задержанный, электронную технику он хотел перепродать.

Известно, что раньше он привлекался к уголовной ответственности за разбой и грабеж в России.

Материалы проверки передали в Московский (Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям мужчины дали правовую оценку.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россиянин похитил электронную технику на сумму более 26 000 белорусских рублей. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.
 
Новости дня
Новости общества
 
Женщине незаконно дали 10 суток ареста, а затем отменили приговор. Она отбыла почти весь срок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.11.2020
Mir24.TV Belarus
18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика