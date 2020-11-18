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Дело Бондаренко: Генпрокуратура сделала заявление

18.11.2020 13:13 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Генеральной прокуратуре заявляют, что сообщили матери убитого Романа Бондаренко и том, что она может забрать тело сына.

Они также опровергли факт, что ранее отказывались выдавать тело Бондаренко.

«Утром 16 ноября в Генеральной прокуратуре матери Романа Бондаренко сообщили о направлении и наличии в Госкомитете судебных экспертиз разрешения на выдачу тела сына», - говорится в заявлении прокуратуры.

«16 ноября на интернет-ресурсах активно распространялась информация о том, что родителям не отдают тело Романа Бондаренко, умершего 12 ноября. По этому поводу мать 16 ноября якобы дважды безуспешно обращалась в Генеральную прокуратуру, - сообщает в своем официальном Telegram-канале Генеральная прокуратура страны. - Прежде всего выражаем соболезнование родным и близким в связи с постигшим семью горем. Сообщаем, что Генеральная прокуратура в соответствии с поручением Президента Республики Беларусь проводит проверку обстоятельств смерти этого гражданина.

В связи с завершением ряда первоначальных экспертных исследований утром 16 ноября в Генеральной прокуратуре матери Романа Бондаренко сообщили о направлении и наличии в Госкомитете судебных экспертиз разрешения на выдачу тела сына. Позже представители Генпрокуратуры и Госкомитета неоднократно предлагали забрать тело сына для погребения и оказать помощь в организации похорон. До настоящего времени родственники умершего уклоняются забрать тело Романа Бондаренко».

Вместе с постом Генпрокуратура выложила аудиозапись разговора с матерью Романа Бондаренко. Однако, когда сделана запись – неизвестно, и давала ли она разрешение на опубликование записи – тоже непонятно.

Тем временем Белые халаты сообщают, что историю болезни Романа Бондаренко удалили из базы Клиники БСМП. По информации канала, К главному сисадмину БСМП по этому вопроса приходили представители СК.

31-летнего Романа Бондаренко избили во дворе Перемен 11 ноября, от полученных травм он умер. в Следственном комитете заявили, что Бондаренко был в состоянии алкогольного опьянения, а Лукашенко потом повторил это заявление. Врачи больницы скорой помощи в день смерти парня немедленно обнародовали заключение, подтверждающее отсутствие алкоголя в крови Романа Бондаренко.

Народные мемориалы памяти Бондаренко стали возникать в разных городах страны. Самый большой - на «Площади Перемен». Однако 15 ноября, во время марша памяти Бондаренко, этот мемориал был уничтожен. Всех, кто пытается оставить на его месте цветы, задерживают правоохранители. 

17 ноября на совещании Александр Лукашенко заявил, что при помощи мемориалов на людей хотят оказать «психологическое воздействие на население». Эти точки хотят превратить в места «для гражданской войны», куда придут люди с оружием из-за рубежа и из Беларуси.

Фото 360tv.ru

 
 
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В Генеральной прокуратуре заявляют, что сообщили матери убитого Романа Бондаренко и том, что она может забрать тело сына. Они также опровергли факт, что ранее...
 
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