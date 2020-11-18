|
Дело Бондаренко: Генпрокуратура сделала заявление
18.11.2020 13:13 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Генеральной прокуратуре заявляют, что сообщили матери убитого Романа Бондаренко и том, что она может забрать тело сына.
Они также опровергли факт, что ранее отказывались выдавать тело Бондаренко.
«Утром 16 ноября в Генеральной прокуратуре матери Романа Бондаренко сообщили о направлении и наличии в Госкомитете судебных экспертиз разрешения на выдачу тела сына», - говорится в
«16 ноября на интернет-ресурсах активно распространялась информация о том, что родителям не отдают тело Романа Бондаренко, умершего 12 ноября. По этому поводу мать 16 ноября якобы дважды безуспешно обращалась в Генеральную прокуратуру, - сообщает в своем официальном Telegram-канале Генеральная прокуратура страны. - Прежде всего выражаем соболезнование родным и близким в связи с постигшим семью горем. Сообщаем, что Генеральная прокуратура в соответствии с поручением Президента Республики Беларусь проводит проверку обстоятельств смерти этого гражданина.
В связи с завершением ряда первоначальных экспертных исследований утром 16 ноября в Генеральной прокуратуре матери Романа Бондаренко сообщили о направлении и наличии в Госкомитете судебных экспертиз разрешения на выдачу тела сына. Позже представители Генпрокуратуры и Госкомитета неоднократно предлагали забрать тело сына для погребения и оказать помощь в организации похорон. До настоящего времени родственники умершего уклоняются забрать тело Романа Бондаренко».
Вместе с постом Генпрокуратура выложила аудиозапись разговора с матерью Романа Бондаренко. Однако, когда сделана запись – неизвестно, и давала ли она разрешение на опубликование записи – тоже непонятно.
Тем временем Белые халаты
31-летнего
Народные мемориалы памяти Бондаренко стали возникать в разных городах страны. Самый большой - на «Площади Перемен». Однако 15 ноября, во время
17 ноября на совещании Александр Лукашенко
Фото 360tv.ru
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Генеральной прокуратуре заявляют, что сообщили матери убитого Романа Бондаренко и том, что она может забрать тело сына. Они также опровергли факт, что ранее...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)