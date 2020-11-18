Дело Бондаренко: Генпрокуратура сделала заявление

В Генеральной прокуратуре заявляют, что сообщили матери убитого Романа Бондаренко и том, что она может забрать тело сына.

Они также опровергли факт, что ранее отказывались выдавать тело Бондаренко.

«Утром 16 ноября в Генеральной прокуратуре матери Романа Бондаренко сообщили о направлении и наличии в Госкомитете судебных экспертиз разрешения на выдачу тела сына», - говорится в заявлении прокуратуры.

«16 ноября на интернет-ресурсах активно распространялась информация о том, что родителям не отдают тело Романа Бондаренко, умершего 12 ноября. По этому поводу мать 16 ноября якобы дважды безуспешно обращалась в Генеральную прокуратуру, - сообщает в своем официальном Telegram-канале Генеральная прокуратура страны. - Прежде всего выражаем соболезнование родным и близким в связи с постигшим семью горем. Сообщаем, что Генеральная прокуратура в соответствии с поручением Президента Республики Беларусь проводит проверку обстоятельств смерти этого гражданина.

В связи с завершением ряда первоначальных экспертных исследований утром 16 ноября в Генеральной прокуратуре матери Романа Бондаренко сообщили о направлении и наличии в Госкомитете судебных экспертиз разрешения на выдачу тела сына. Позже представители Генпрокуратуры и Госкомитета неоднократно предлагали забрать тело сына для погребения и оказать помощь в организации похорон. До настоящего времени родственники умершего уклоняются забрать тело Романа Бондаренко».

Вместе с постом Генпрокуратура выложила аудиозапись разговора с матерью Романа Бондаренко. Однако, когда сделана запись – неизвестно, и давала ли она разрешение на опубликование записи – тоже непонятно.

Тем временем Белые халаты сообщают , что историю болезни Романа Бондаренко удалили из базы Клиники БСМП. По информации канала, К главному сисадмину БСМП по этому вопроса приходили представители СК.

31-летнего Романа Бондаренко избили во дворе Перемен 11 ноября, от полученных травм он умер. в Следственном комитете заявили, что Бондаренко был в состоянии алкогольного опьянения, а Лукашенко потом повторил это заявление. Врачи больницы скорой помощи в день смерти парня немедленно обнародовали заключение , подтверждающее отсутствие алкоголя в крови Романа Бондаренко.

Народные мемориалы памяти Бондаренко стали возникать в разных городах страны. Самый большой - на «Площади Перемен». Однако 15 ноября, во время марша памяти Бондаренко , этот мемориал был уничтожен. Всех, кто пытается оставить на его месте цветы, задерживают правоохранители.

17 ноября на совещании Александр Лукашенко заявил , что при помощи мемориалов на людей хотят оказать «психологическое воздействие на население». Эти точки хотят превратить в места «для гражданской войны», куда придут люди с оружием из-за рубежа и из Беларуси.

Фото 360tv.ru