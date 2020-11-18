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Масочный режим ввели по всей Брестской области
18.11.2020 13:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 18 ноября по всей Брестской области вводится масочный режим, сообщает облисполком.
Маски необходимо надевать в торговых центрах, магазинах, точках общепита, аптеках, больницах, поликлиниках, банках, школах, административных зданиях, учреждений образования и соцобслуживания населения. Также средства индивидуальной защиты нужно использовать в общественном транспорте, такси, на почте и других объектах.
Напомним, обязательный масочный режим постепенно введут по всей стране,
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Облисполком принял решение ввести масочный режим по всей Брестской области.
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