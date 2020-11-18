Масочный режим ввели по всей Брестской области

Источник материала: Tut.by

С 18 ноября по всей Брестской области вводится масочный режим, сообщает облисполком.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Маски необходимо надевать в торговых центрах, магазинах, точках общепита, аптеках, больницах, поликлиниках, банках, школах, административных зданиях, учреждений образования и соцобслуживания населения. Также средства индивидуальной защиты нужно использовать в общественном транспорте, такси, на почте и других объектах.

Напомним, обязательный масочный режим постепенно введут по всей стране, заявил в интервью «Беларусь 1» главный санитарный врач Александр Тарасенко.