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Масочный режим ввели по всей Брестской области

18.11.2020 13:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 18 ноября по всей Брестской области вводится масочный режим, сообщает облисполком.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Маски необходимо надевать в торговых центрах, магазинах, точках общепита, аптеках, больницах, поликлиниках, банках, школах, административных зданиях, учреждений образования и соцобслуживания населения. Также средства индивидуальной защиты нужно использовать в общественном транспорте, такси, на почте и других объектах.

Напомним, обязательный масочный режим постепенно введут по всей стране, заявил в интервью «Беларусь 1» главный санитарный врач Александр Тарасенко.

 
 
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Облисполком принял решение ввести масочный режим по всей Брестской области.
 
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