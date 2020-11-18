За потасовку с омоновцем 21-летнего минчанина осудили на три года колонии

Источник материала: Tut.by

Минчанина осудили на три года колонии на нападение на омоновца 14 июля на Немиге. Потасовка произошла во время стихийной акции протеста в ответ на нерегистрацию кандадатами в президенты Бабарико и Цепкало. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Задержание Антона Лакишика (в белой кофте). Заломав ему руку, справа его ведет омоновец Евгений Дудкин — он был потерпевшим. Фото: лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»

Суд Центрального района 17 ноября осудил 21-летнего Антона Лакишика за нападение на омоновца Евгения Дудкина 14 июля на Немиге. Приговор — три года колонии.

Судья Виктория Шабуня признала минчанина виноватым по статье 364 Уголовного кодекса (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

Сотрудник минского ОМОНа после потасовки не получил телесных повреждений и не обращался в медицинские учреждения, Антон Лакишик полностью признал свою вину и компенсировал омоновцу моральный вред в тысячу рублей. Несмотря на это, его приговорили к трем годам колонии общего режима. Арестовали парня в зале суда.

Что случилось 14 июля?

Антона Лакишика задержали в этот день возле метро «Немига». В тот вечер минчане вышли на стихийные акции в знак протеста против нерегистрации в качестве кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В некоторые точках Минска наблюдались жесткие столкновения с силовиками.

У тот вечер, сообщают правозащитники, Антона продержали несколько часов в РУВД Центрального района и отпустили. На него составили протокол по статье 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии). Суд должен был пройти 28 июля в суде Московского района, но его перенесли.

Второй раз Антона задержали 23 июля на работе, только уже в рамках уголовного дела по статье 364 Уголовного кодекса — за насилие в отношении сотрудника ОМОН. Его взяли под стражу. Парень пробыл в СИЗО № 1 в Минске около двух месяцев — до 8 сентября. Потом его выпустили на свободу, изменив меру пресечения на подписку о невыезде. В суд минчанин приходил сам.

В суде Антон Лакишик объяснил, что в самом несанкционированном мероприятии участия не принимал, а наблюдал со стороны. Он видел, как к участникам акции протеста подошли сотрудники милиции, после чего те стали становиться в сцепку, а силовики — задерживать их, в том числе с применением силы.

Антон отметил, что очень переживал в тот момент, события его возмутили. Слышал, как в толпе кто-то крикнул: «Вперед!» — воспринял это как призыв к наступлению. Со слов Антона, он поддался эмоциональному порыву и хотел помочь протестующему, которого начали задерживать. Он толкнул сотрудника ОМОН в спину, ударил его ногой в правую ногу и рукой в груди. После этого к Антону «применили физическую силу и задержали».

Раньше к уголовной и административной ответственности парень не привлекался.

По информации «Весны», сам потерпевший сотрудник ОМОН соглашался с защитницей Антона в суде, которая ходатайствовала освободить обвиняемого от уголовной ответственности и привлечь к административной. Евгений Дудкин также отмечал, что личной неприязни у него к Лакишику нет, он просто выполнял свою работу. Просил суд при назначении наказания «учесть возраст и воздействие экстремистских телеграм-каналов». Однако суд вынес то наказание, которое запросил прокурор.