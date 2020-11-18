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Судят корреспондента TUT.BY и газеты «Новы Час» Александру Квиткевич, задержанную после работы на акции
18.11.2020 13:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александра Квиткевич была задержана в Минске 16 ноября после окончания марша пенсионеров, который она освещала. Девушку в тот же вечер доставили на Окрестина и вменили ст. 23.34 КоАП.
Сегодня суд Ленинского района Минска рассматривает дело в отношении журналиста TUT.BY и газеты «Новы Час» Александры Квиткевич. Ее судят за участие в массовом мероприятии.
Напомним, что Александра выполняла свои профессиональные обязанности, готовя репортаж со ставшего уже традиционным по понедельникам протестного марша пенсионеров. Несмотря на то, что журналистка была на работе, ее
Дело ведет судья Анастасия Ачалова.
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Судят корреспондента TUT.BY и газеты «Новы Час» Александру Квиткевич, задержанную после работы на акции
Александра Квиткевич была задержана в Минске 16 ноября после окончания марша пенсионеров, который она освещала. Девушку в тот же вечер доставили на Окрестина и...
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