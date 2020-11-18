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Судят корреспондента TUT.BY и газеты «Новы Час» Александру Квиткевич, задержанную после работы на акции

18.11.2020 13:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александра Квиткевич была задержана в Минске 16 ноября после окончания марша пенсионеров, который она освещала. Девушку в тот же вечер доставили на Окрестина и вменили ст. 23.34 КоАП.


Сегодня суд Ленинского района Минска рассматривает дело в отношении журналиста TUT.BY и газеты «Новы Час» Александры Квиткевич. Ее судят за участие в массовом мероприятии.

Напомним, что Александра выполняла свои профессиональные обязанности, готовя репортаж со ставшего уже традиционным по понедельникам протестного марша пенсионеров. Несмотря на то, что журналистка была на работе, ее задержали и отвезли в Ленинский РУВД. Там же составили протокол по ст. 23.34, затем отправили на Окретина.

Дело ведет судья Анастасия Ачалова.

 
Теги: Минск
 
 
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Александра Квиткевич была задержана в Минске 16 ноября после окончания марша пенсионеров, который она освещала. Девушку в тот же вечер доставили на Окрестина и...
 
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