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В Бресте установят более 25 новогодних елок. Где и когда?

18.11.2020 13:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В декабре в Бресте установят более 25 новогодних елок, сообщил в своем телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.


Фото использовано в качестве иллюстрации

В Ленинском районе праздничные елки поставят на:

  • площади Ленина,
  • проспекте Машерова,
  • набережной Скорины,
  • улицах Мошенского, Дубровской, Смирнова, Старозадворской, Республиканской, Красногвардейской, Лейтенанта Рябцева, Аэродромной, Радужной,
  • на привокзальной площади и
  • в Городском саду.

В Московском районе елки появятся на

  • улицах Московская, Суворова, Гаврилова, Янки Купалы, Рябиновая,
  • Варшавском шоссе и
  • автостоянке ТЦ «Варшавский».

В Ленинском районе работы обещают закончить до 11 декабря, в Московском — до 15 декабря.

 
Теги: Брест
 
 
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До 15 декабря елки будут стоять на своих местах.
 
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