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В Бресте установят более 25 новогодних елок. Где и когда?
18.11.2020 13:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В декабре в Бресте установят более 25 новогодних елок, сообщил в
В Ленинском районе праздничные елки поставят на:
В Московском районе елки появятся на
В Ленинском районе работы обещают закончить до 11 декабря, в Московском — до 15 декабря.
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До 15 декабря елки будут стоять на своих местах.
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