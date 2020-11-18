«Звонок был сегодня утром». Генпрокуратура просит забрать тело и опубликовала разговор с мамой Романа Бондаренко

Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура заявила, что семья может забрать тело Романа Бондаренко, выложив при этом аудиозапись разговора с матерью погибшего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Родные говорят, что этот звонок состоялся сегодня утром.





В сообщении Генпрокуратуры говорится, что утром в понедельник, 16 ноября, представители ведомства проинформировали маму Романа Бондаренко, погибшего при пока не выясненных обстоятельствах после задержания неизвестными на «Площади перемен» в Минске, о том, что разрешение на выдачу тела ее сына направлено в Госкомитет судебных экспертиз. Таким образом ведомство опровергает сообщения родственников погибшего о том, что его тело им не выдают.

Также Генпрокуратура обнародовала аудиозапись разговора с мамой Романа Бондаренко. Сотрудник Госкомитета судебных экспертиз интересуется у нее, когда родственники будут забирать тело, отмечая, что она накануне получила необходимые документы.

— Я была вечером, меня вечером вызывали в Генеральную прокуратуру, и я разговаривала там с людьми. Я сказала, что мне нужно выспаться и прийти в себя, и я еще даже не начала заниматься организацией. Вот поэтому… — отвечает женщина.

— Пока вы еще, так понимаю, не готовы сказать, да? — говорит мужчина.

— Это было вчера вечером, и за ночь ничего не изменилось. Я еще… Мы еще не начинали ничего делать, да. Как только что-то будет, ну, конечно, я сообщу. Не надо, пожалуйста, мне названивать.

— Хорошо, извините, пожалуйста, за беспокойство. Ну, значит, вы тогда сообщите, приедете, да? Может быть, это будет сегодня, может, завтра, да, я так понимаю?

— Да. И мы еще даже не начинали, я еще сплю.

В конце разговора мужчина еще раз отмечает, что у них «все готово».

При этом в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры указано, что «до настоящего времени родственники умершего уклоняются забрать тело Романа Бондаренко».

— Звонок, который выложила Генеральная прокуратура, поступил сегодня утром, хотя из сообщения создается впечатление, что это было еще в понедельник. Нам кажется странным и не совсем корректным, что личный звонок публикует официальное ведомство, — комментирует TUT.BY Ольга Кучеренко, двоюродная сестра Романа Бондаренко.

Она подтверждает, что действительно дважды в понедельник семья обращалась в прокуратуру с вопросом о выдаче тела.

— Мы сейчас живем в машине, спим по 2−4 часа, чтобы решить все юридические вопросы, — отмечает Ольга.

Вчера семья ездила покупать костюм для Романа.

— За нами следили не менее 20 человек, люди в штатском стояли на каждом этаже магазина. Мы не знаем, для чего это делается, — говорят родные Романа Бондаренко.

Напомним, днем 16 ноября Ольга Кучеренко, двоюродная сестра Романа Бондаренко, рассказала TUT.BY, что его мама в тот день дважды приезжала в Генеральную прокуратуру — в 9 и 11 часов утра. По словам Ольги, женщину там так и не приняли, предложив ждать ответа и обращаться позже.

— Еще в пятницу были в Следственном комитете, там ответили, что дело уже в Генпрокуратуре, обращаться следует туда. Мы так и сделали, ответ не получили. Нам говорили, что именно следователь должен дать разрешение на выдачу тела, — рассказала Ольга. — Мы не знаем ничего: сделали экспертизу или нет, тело Романа нам пока не отдали, с нами никто не связывался. Надо же планировать похороны… Пошел четвертый день.

31-летний Роман Бондаренко 11 ноября вышел на «Площадь перемен», чтобы спросить у людей в гражданской форме и масках, зачем они снимают бело-красно-белые ленты. Как рассказывали очевидцы, на Романа набросились неизвестные, стали бить, а потом «профессионально задержали» и отнесли в микроавтобус. Через полтора часа он был доставлен из Центрального РУВД Минска в больницу. Операция длилась несколько часов, жизнь молодого человека спасти не удалось.