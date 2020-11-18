В лидской поликлинике люди не могут сдать «биохимию». В чем дело?

Источник материала: Tut.by

В Лидской центральной районной поликлинике не берут биохимический анализ крови, пациентов отправляют в платные медицинские центры. «Лідская газета» выясняла , в чем дело.



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Оказывается, в поликлинике сломался один из биохимических анализаторов клинико-диагностической лаборатории, говорит главный врач Лидской ЦРБ Вадим Трубчик.

— В связи с поломкой забор крови на биохимический анализ временно ограничен.

Анализ, по словам главврача, для пациентов поликлиники делают только перед операциями или тем, кто с острой патологией.

Почему так вышло?

Главврач поясняет, что в Беларуси есть только две сервисные организации, которые могут отремонтировать это оборудование. При заключении договора на ремонт биохимического анализатора выбрали ту, которая указала наименьший срок проведения ремонта, однако у нее не оказалось необходимых комплектующих деталей, так что пока ремонт затянулся.

Лидская ЦРБ купила новый биохимический анализатор высокого класса, обеспечивающий выполнение 600−800 исследований в смену. Сейчас его вводят в эксплуатацию и тестируют.