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В лидской поликлинике люди не могут сдать «биохимию». В чем дело?
18.11.2020 13:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лидской центральной районной поликлинике не берут биохимический анализ крови, пациентов отправляют в платные медицинские центры. «Лідская газета»
Оказывается, в поликлинике сломался один из биохимических анализаторов клинико-диагностической лаборатории, говорит главный врач Лидской ЦРБ Вадим Трубчик.
— В связи с поломкой забор крови на биохимический анализ временно ограничен.
Анализ, по словам главврача, для пациентов поликлиники делают только перед операциями или тем, кто с острой патологией.
Почему так вышло?
Главврач поясняет, что в Беларуси есть только две сервисные организации, которые могут отремонтировать это оборудование. При заключении договора на ремонт биохимического анализатора выбрали ту, которая указала наименьший срок проведения ремонта, однако у нее не оказалось необходимых комплектующих деталей, так что пока ремонт затянулся.
Лидская ЦРБ купила новый биохимический анализатор высокого класса, обеспечивающий выполнение 600−800 исследований в смену. Сейчас его вводят в эксплуатацию и тестируют.
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Анализ, по словам главврача, для пациентов поликлиники делают только перед операциями или тем, кто с острой патологией.
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