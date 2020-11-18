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"Белавиа" не будет летать в Баку до 26 ноября
18.11.2020 13:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Национальный авиаперевозчик "Белавиа" продлил приостановку полетов в столицу Азербайджана, сообщила пресс-служба авиакомпании.
© Sputnik / Сергей Пивоваров
В сентябре Азербайджан временно
В Грузию из Минска по-прежнему можно улететь лишь в аэропорт Тбилиси. Остальные пункты страны будут
Похожая ситуация обстоит и с перелетами в Россию: открыт лишь один аэропорт - "Домодедово". В остальные пункты страны-соседки перелеты разрешат не ранее 27 марта 2021 года.
В связи с неудобствами национальный авиаперевозчик предлагает вернуть деньги за отмененные рейсы или поменять дату перелета. Сделать это можно до 30 марта следующего года.
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В сентябре из-за военного положения в Азербайджане аэропорт Гейдар Алиев перевели на ограниченный режим работы, рейсы из Минска в Баку временно приостановили.
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