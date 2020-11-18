"Белавиа" не будет летать в Баку до 26 ноября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Национальный авиаперевозчик "Белавиа" продлил приостановку полетов в столицу Азербайджана, сообщила пресс-служба авиакомпании.

В сентябре Азербайджан временно прекратил авиасообщение с Беларусью ввиду военного положения, введенного тогда в стране. Аэропорт Гейдар Алиев в Баку перешел на ограниченный режим работы.

В Грузию из Минска по-прежнему можно улететь лишь в аэропорт Тбилиси. Остальные пункты страны будут закрыты для рейсов из Беларуси до 30 ноября.

Похожая ситуация обстоит и с перелетами в Россию: открыт лишь один аэропорт - "Домодедово". В остальные пункты страны-соседки перелеты разрешат не ранее 27 марта 2021 года.

Приостановлены перелеты в Ригу, Таллин и Ларнаку до 14 декабря. В Ашхабад , Будапешт и Алматы попасть можно будет не раньше следующего года - полеты в столицу Туркмении отменены до 1 января, в столицы Венгрии и Казахстана - до 27 марта.

В связи с неудобствами национальный авиаперевозчик предлагает вернуть деньги за отмененные рейсы или поменять дату перелета. Сделать это можно до 30 марта следующего года.

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