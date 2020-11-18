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«Это не только нарушение законов, но и тяжкий грех». Христиане Беларуси подписывают открытое письмо

18.11.2020 14:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В интернете появилось открытое письмо христиан Беларуси. К полудню среды, 18 ноября, его подписало уже более тысячи верующих из разных уголков страны. В обращении люди призывают представителей госорганов остановить насилие и восстановить законность.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Сознательное искажение информации о результатах голосования на президентских выборах, лжесвидетельства в судах, дезинформация в СМИ, заведомо неправосудные решения — это не только нарушение законов Республики Беларусь, но и тяжкий грех. Не лги, не произноси ложного свидетельства — это Божья заповедь, — отмечают авторы открытого обращения.

В письме они осуждают насилие. Говорят, что «молчать о беззаконии в Беларуси — это значит причинять страдания десяткам тысяч человек по всей стране».

— Применение оружия силовыми структурами Беларуси, которое привело к гибели мирных граждан, пытки и причинение тяжких телесных повреждений перевели политическое противостояние в морально-этическую плоскость, — отмечают подписавшиеся. — Поддерживать незаконные действия властей безнравственно.

В документе они обращаются к представителям госорганов и просят «сделать все от вас зависящее, чтобы»:

  • остановить насилие в отношении граждан Беларуси, которые мирно выражают свое мнение о ситуации в стране;
  • восстановить законность. Для этого необходимо освободить всех задержанных по политическим мотивам и привлечь к ответственности представителей государственных органов, нарушивших законы Республики Беларусь;
  • в кратчайшие сроки провести новые выборы, которые бы соответствовали международным демократическим стандартам.

— Уверены, что выполнение этих требований снимет претензии граждан Беларуси к властям и восстановит общественное спокойствие, — отмечают авторы письма.

 
 
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В интернете появилось открытое письмо христиан Беларуси. К полудню среды, 18 ноября, его подписало уже более тысячи верующих из разных уголков страны. В обращении...
 
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