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«Это не только нарушение законов, но и тяжкий грех». Христиане Беларуси подписывают открытое письмо
18.11.2020 14:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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— Сознательное искажение информации о результатах голосования на президентских выборах, лжесвидетельства в судах, дезинформация в СМИ, заведомо неправосудные решения — это не только нарушение законов Республики Беларусь, но и тяжкий грех. Не лги, не произноси ложного свидетельства — это Божья заповедь, — отмечают авторы открытого обращения.
В письме они осуждают насилие. Говорят, что «молчать о беззаконии в Беларуси — это значит причинять страдания десяткам тысяч человек по всей стране».
— Применение оружия силовыми структурами Беларуси, которое привело к гибели мирных граждан, пытки и причинение тяжких телесных повреждений перевели политическое противостояние в морально-этическую плоскость, — отмечают подписавшиеся. — Поддерживать незаконные действия властей безнравственно.
В документе они обращаются к представителям госорганов и просят «сделать все от вас зависящее, чтобы»:
— Уверены, что выполнение этих требований снимет претензии граждан Беларуси к властям и восстановит общественное спокойствие, — отмечают авторы письма.
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В интернете появилось открытое письмо христиан Беларуси. К полудню среды, 18 ноября, его подписало уже более тысячи верующих из разных уголков страны. В обращении...
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