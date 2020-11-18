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Ректор БГАИ ответил на требование восстановить отчисленных студентов

18.11.2020 14:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ректор БГАИ Михаил Борозна ответил на коллективное обращение, касающееся отчисленных студентов. 29 октября театральный критик и кандидат искусствоведения Кристина Смольская отдала документ администрации академии. В нем подписавшиеся (среди них нынешние студенты, выпускники вуза и преподаватели) потребовали восстановить отчисленных студентов и прекратить давление на учащихся и преподавательский состав. Ответ получен 17 ноября — приводим его содержание.

Изложенные требования ректор Михаил Борозна назвал несостоятельными.

В ответе подчеркивается, что договорные отношения между обучающимися и учреждением образования регулируются нормами законодательства Республики Беларусь. Конкретно — статьями 79 и 126 Кодекса об образовании.

«За время существования из БГАИ был отчислен не один десяток студентов, магистрантов по разным причинам, в том числе и по виновным основаниям», — говорится в документе. Что это за «виновные основания», не уточняется. Также ректор напомнил отчисленным студентам, что они имеют право на восстановление, кроме случаев, исключенных Кодексом об образовании.

В конце ответа Михаил Борозна подчеркнул: требование, изложенное в коллективном обращении, «голословно», не подтверждено документально и необъективно. «БГАИ не имеет не только законных оснований на „восстановление уже отчисленных“, но и не видит оснований в данной части вашего требования. В частности, с какой целью необходимо „восстановить уже отчисленных“, если отчисленные из БГАИ завершили освоение образовательной программы?» — задает вопрос ректор.

Что значит «завершили освоение образовательной программы», в ответе Борозны также не поясняется. Большинство отчисленных студентов не были учащимися выпускного курса: среди них были и третьекурсники, и даже второкурсники.

 
 
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Вкратце ответ таков: в университете и ранее отчисляли студентов, требование в обращении несостоятельно.
 
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