В Гродно начался суд над двумя мужчинами за потасовку с сотрудниками ГАИ в августе

Источник материала: Tut.by

В Гродно в суде Октябрьского района началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух гродненцев: Константина Поляка и Дмитрия Зимницкого. Оба — многодетные отцы, у каждого по трое детей. Мужчины обвиняются по статье 364 УК РБ «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Потерпевшие — два сотрудники ГАИ, претензий к обвиняемым они не имеют, сообщают гродненские правозащитники.



Фото: harodniaspring.org

Все произошло 12 августа на проспекте Космонавтов около автовокзала, когда там проходила женская акция: девушки стояли вдоль проезжей части с цветами белыми лентами. Напомним, женщины выстроились в цепь солидарности вдоль проезжей части. Сначала участниц было несколько десятков человек, потом — несколько сотен. В какой-то момент люди стали подвозить девушкам воду, а цепи солидарности растянулись на несколько сотен метров. Все это продолжалось до вечера.

Тогда же экипаж ГАИ получил сообщение от дежурного, что на проспекте Космонавтов мужчина раздает ленточки на несанкционированном митинге и, возможно, является организатором и координатором мероприятия. Была дана ориентировка на задержание мужчины в оранжевой футболке и белых штанах, он был с рюкзаком. Его нужно было доставить в РОВД Октябрьского района города для составления протокола по статье 23.34 КоАП.



Когда происходила потасовка, на проспект Космонавтов приехало несколько экипажей ГАИ. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Старший экипажа ГАИ капитан Ткач нашел мужчину по ориентировке: им оказался Константин Поляк. Инспектор попросил его представиться и пройти с ним в служебную машину для досмотра рюкзака. Поляк выполнил требования — но позже попытался убежать. За ним погнался лейтенант Сапего — и началась потасовка. Гаишник упал — и, по версии обвинения, Поляк нанес ему более пяти ударов по телу. Ткач стал оттягивать обвиняемого от напарника, но его кто-то сзади схватил за плечи и бросил на землю. Это был Дмитрий Зимицкий.

Люди стали кричать, чтобы гаишники отпустили задержанных. Со слов потерпевших, толпа вела себя агрессивно, но не в отношении гаишников, а «просто так высказывалось общее отношение к происходящему в стране».

Побои и телесные повреждения у сотрудников ГАИ зафиксированы не были, однако обвинение говорит о том, что потерпевшими они были получены.

Гродненский правозащитник Роман Юргель отмечает, что во время опроса сотрудника ГАИ Сапего выяснилось, что есть противоречия в его показаниях в рапорте и во время следствия и в суде. Так, в рапорте гашник написал, что потерял равновесие и упал на газон, но из-за чего это произошло, не указал. Сотрудник ГАИ объясняет: находился в тот момент в состоянии стресса, поэтому в тот вечер так составил рапорт.

Как отмечает правозащитник, особых претензий к обвиняемым у сотрудников ГАИ нет.

Процесс ведет судья Дмитрий Кедаль, гособвинение представляет главный прокурор города Владимир Клишин.

Рассмотрение уголовного дела продолжается.