В Новой Боровой в почтовые ящики бросают повестки в милицию. В некоторых нет даже фамилий

Источник материала: Tut.by

В почтовые ящики Новой Боровой раскидывают повестки, в которых зовут в милицию для «участия в административном процессе». В некоторых бумагах не указаны даже фамилии тех, кому именно надо явиться в УВД. Cпросили у адвоката, надо ли откликаться на такое приглашение.



Фото: TUT.BY

— Вчера по кварталу ходили примерно пять сотрудников милиции, смотрели, у кого висит БЧБ-символика, вычисляли квартиры и раскидывали такие вот повестки, — рассказал TUT.BY один из жителей дома по Авиационной, 3.

В почтовый ящик собеседника тоже бросили такую бумагу.

В повестке от 17 ноября сказано, что нужно явиться 19 ноября в УВД Минского райисполкома на встречу с заместителем начальника управления для «участия в административном процессе» по ч.1.ст. 21.13 КоАП РБ (Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения).

Есть приписка, что от явки уклоняться нельзя. Однако с обратной стороны повестки даже не указано, кому она адресована.









Житель Новой Боровой добавляет, что у него в квартире флаг висит вместо занавесок, а не снаружи дома.

Такую же бумагу бросили в почтовый ящик по крайней мере еще одной жительницы дома по Авиационной, 3.

— Вчера ходили люди в форме, фотографировали флаги, потом, судя по камерам, смотрели жировки, которые торчали из почтовых ящиков и что-то переписывали — возможно, фамилии. Потом вписали в повестку адрес и бросили в ящик. Это действие они фотографировали, — собеседница добавляет, что у нее флаг не висит.

Оба жителя Новой Боровой, с которыми мы пообщались, не собираются откликаться на такое странное приглашение милиции.

О подобных повестках без адресата сообщают и жители дома по Микояна, 1.

— Самое главное, что повесткой может быть вызвано только лицо, участвующее в административном процессе. И оно должно быть конкретизировано, идентифицировано, — адвокат Антон Гашинский поясняет, что не так в бумагах. — А эти повестки кому-то неопределенному адресованы. Так как это повестка неизвестно кому, то неизвестно кто и не сможет по ней явиться. Это просто перевод бумаги, либо ненадлежащее исполнение сотрудниками милиции своих обязанностей. Ни в коем случае никуда ходить не надо, вдруг это какая-то провокация.

Адвокат также добавил, что нарушена статья 10.9 ПиКоАП (Порядок вызова участников административного процесса). Там прописано: помимо прочего, в повестке должно быть указано, кто и в каком качестве вызывается.

Добавим, что в почтовые ящики некоторых жителей бросают повестки, в которых все же указаны не только адрес, но и фамилия, имя и отчество адресата. Один из жителей дома по улице Небесная, 4 сегодня получил такую — его зовут участвовать в административном процессе по ст. 21.14 КоАП (Нарушение правил благоустройства). Мужчина считает, что это связано с флагом, который висит на его балконе с внутренней стороны.

Кроме того, в микрорайоне сегодня идет проверка МЧС. Сотрудники проверяют, соответствуют ли места общего пользования Правилам пожарной безопасности.

Новая Боровая — квартал, который находится на окраине Минска (официально — в деревне Копище). Последние три дня там не было воды (кто-то повредил задвижку в системе водоснабжения), пропадало отопление. В микрорайоне считают все это местью за протестную активность, которая наблюдается там несколько месяцев после выборов.