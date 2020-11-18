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В Минске определили места, которые «подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан»

18.11.2020 16:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске работу по наведению порядка сконцентрируют на территориях, «подверженных влиянию деструктивно настроенных граждан». Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».

Мэр Минска вчера рассказал о «плане дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и безопасности». Сегодня появились подробности, как именно в Минске будут наводить «образцовый порядок».

— Полномочия всех служб города прописаны законодательно, и их достаточно для наведения порядка в Минске. В рамках этих полномочий службы и будут действовать, — сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. — Планом мероприятий предусматривается концентрация усилий на территориях, которые наиболее подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан, порче имущества.

Цуран пояснил, что в районах усилят разъяснительную работу, дежурства и закрепят за ними должностных лиц и руководителей служб, отвечающих за поддержание порядка.

В каждом административном районе определены от трех до шести мест, требующих особого внимания. Их перечень есть в плане мероприятий, который предлагают сегодня утвердить на сессии Мингорсовета. После принятия решения документ опубликуют.

 
Теги: Минск
 
 
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Мэр Минска вчера рассказал о «плане дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и безопасности». Сегодня появились подробности, как именно в Минске...
 
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