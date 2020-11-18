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В Минске определили места, которые «подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан»
18.11.2020 16:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске работу по наведению порядка сконцентрируют на территориях, «подверженных влиянию деструктивно настроенных граждан». Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».
Мэр Минска вчера
— Полномочия всех служб города прописаны законодательно, и их достаточно для наведения порядка в Минске. В рамках этих полномочий службы и будут действовать, — сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. — Планом мероприятий предусматривается концентрация усилий на территориях, которые наиболее подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан, порче имущества.
Цуран пояснил, что в районах усилят разъяснительную работу, дежурства и закрепят за ними должностных лиц и руководителей служб, отвечающих за поддержание порядка.
В каждом административном районе определены от трех до шести мест, требующих особого внимания. Их перечень есть в плане мероприятий, который предлагают сегодня утвердить на сессии Мингорсовета. После принятия решения документ опубликуют.
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