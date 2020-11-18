За распыленный в лицо милиционеров перцовый газ минчанин получил 4 года колони

Источник материала: Tut.by

К четырем годам лишения свободы приговорили 25-летнего инженера-программиста Павла Манкиненко за то, что он распылил перцовый газ в сотрудникова милиции. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Фото: spring96.org

Все произошло 5 сентября у станции метро «Пушкинская». Павла пытались задержать силовики, когда он стоял с БЧБ-флагом у мемориала Александру Тарайковскому.

В материалах дела записано, что 5 сентября около 20.00 в подземном переходе на «Пушкинской» Павел «оказал сопротивление сотрудникам милиции Юрию Чиркову и Валентину Козловскому при выполнении ими охраны общественного порядка во время несанкционированного массового мероприятия», распылив в лицо сотрудникам газовый перцовый баллончик не меньше двух раз. Тем самым, говорится в обвинении, «причинил потерпевшим химический ожог, и неустановленным предметом нанес побои, толкался, вырывался из рук сотрудников». Кроме того, в материалах дела указано, что во время этой борьбы милиционеры «получили не менее 8 кровоподтеков в области колена, уха, плеча, кисти и предплечья».

На процессе Павел Манкиненко пояснил, что вышел к мемориалу, чтобы продемонстрировать свое несогласие с происходящим в стране, а также заявить, что он против насилия. Сотрудникам милиции, которые подошли к нему, он показал Конституцию и отметил, что имеет конституционное право мирно высказывать свою позицию. Он также отметил, что газ распылил потому что испугался задержания, особенно после августовских событий, когда стали известны многочисленные факты о пострадавших из-за жестокости силовиков. Скрыться Павлу помогли прохожие, задержали его через неделю и наказали административным арестом, тогда же было возбуждено уголовное дело.

На суде молодой человек вину признал, заявил, что раскаивается и попросил у милиционеров прощения.

Потерпевший сотрудник милиции Юрий Чирков на суде заявил иск 1,5 тысячи рублей в возмещение морального вреда, так как из-за действий обвиняемого 2 недели должен был носить лангету. Тысячу из этого иска Павел уже выплатил.

Еще один сотрудник — Валентин Козловский — иск предъявлять не стал и попросил суд не лишать Павла Манкиненко свободы, а ограничиться «домашней химией».

Государственный обвинитель попросил суд наказать Манкиненко четырьмя годами лишения свободы в колонии общего режима «с учетом повышенной общественной опасности совершенного».

18 ноября судья Андрей Млечка вынес приговор — 4 года лишения свободы. Судья признал Павла виновным по ст. 364 «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел целях воспрепятствования его законной деятельности».