Беларусь заняла 69 место среди 167 стран в рейтинге процветания

Источник материала: Tut.by

Беларусь заняла 69 место в рейтинге The Legatum Prosperity Index 2020, где поднялась на четыре позиции по сравнению с прошлым годом. Рассказываем, в каких сферах, согласно рейтингу, лучше и хуже всего обстоят дела в нашей стране.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Индекс процветания стран мира института Legatum дает оценку различным аспектам государственного, общественного и экономического развития стран на основе статистических данных международных организаций, а также экспертном анализе представителей университетов и исследовательских центров. В результате каждой стране даются баллы по двенадцати категориям, исходя из этого подсчитывается общее место государства в рейтинге.

Беларусь в 2020 году заняла в исследовании 69 место среди 167 стран мира. По сравнению с прошлым годом наша страна ухудшила свое положение лишь по показателям «инвестиционный климат» (сразу на 10 позиций, заняв 91 место), «условия для предпринимательства» (с 87 места переместилась на 89) и здоровье (с 76 на 79). Все остальные показатели за год улучшились, в том числе личная свобода (с 145 места мы переместились на 134) и безопасность (с 76 на 69).

Лучше всего нашу страну оценили в категориях «образование» (30 место), «условия жизни» (42 место), «экономическое развитие» (52 место). А вот плохо у нас обстоят дела с личной свободой (134 место), социальным капиталом (120 место) и государственным управлением (114 место). Самый значительный рост за год для Беларуси произошел в категории «социальный капитал» — она поднялась вверх сразу на 22 позиции. Эта категория включает оценку личных и социальных отношений и норм, доверия к институтам и участия в них граждан.

Россия в рейтинге на 76 месте, хотя она выше нашей страны по всем экономическим показателям, а также по образованию, окружающей среде, социальному капиталу и управлению. Украина расположилась на 92 месте.

Выше Беларуси находятся ее северные и западные соседи: Латвия (32 место), Литва (34 место) и Польша (36 место).









Последнюю, 167 позицию, в рейтинге занимает Южный Судан, где лишь в этом году завершилась длившаяся более шести лет гражданская война, которая сопровождалась сообщениями о большом количестве жертв среди мирного населения, голоде и этнических чистках.

Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Дания. В десятку лучших также вошли Норвегия, Швейцария, Швеция и Финляндия, Нидерланды, Новая Зеландия, Германия, Люксембург и Австрия.