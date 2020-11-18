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Беларусь заняла 69 место среди 167 стран в рейтинге процветания
18.11.2020 17:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь заняла 69 место в
Индекс процветания стран мира института Legatum дает оценку различным аспектам государственного, общественного и экономического развития стран на основе статистических данных международных организаций, а также экспертном анализе представителей университетов и исследовательских центров. В результате каждой стране даются баллы по двенадцати категориям, исходя из этого подсчитывается общее место государства в рейтинге.
Беларусь в 2020 году заняла в исследовании 69 место среди 167 стран мира. По сравнению с прошлым годом наша страна ухудшила свое положение лишь по показателям «инвестиционный климат» (сразу на 10 позиций, заняв 91 место), «условия для предпринимательства» (с 87 места переместилась на 89) и здоровье (с 76 на 79). Все остальные показатели за год улучшились, в том числе личная свобода (с 145 места мы переместились на 134) и безопасность (с 76 на 69).
Лучше всего нашу страну оценили в категориях «образование» (30 место), «условия жизни» (42 место), «экономическое развитие» (52 место). А вот плохо у нас обстоят дела с личной свободой (134 место), социальным капиталом (120 место) и государственным управлением (114 место). Самый значительный рост за год для Беларуси произошел в категории «социальный капитал» — она поднялась вверх сразу на 22 позиции. Эта категория включает оценку личных и социальных отношений и норм, доверия к институтам и участия в них граждан.
Россия в рейтинге на 76 месте, хотя она выше нашей страны по всем экономическим показателям, а также по образованию, окружающей среде, социальному капиталу и управлению. Украина расположилась на 92 месте.
Выше Беларуси находятся ее северные и западные соседи: Латвия (32 место), Литва (34 место) и Польша (36 место).
Последнюю, 167 позицию, в рейтинге занимает Южный Судан, где лишь в этом году завершилась длившаяся более шести лет гражданская война, которая сопровождалась сообщениями о большом количестве жертв среди мирного населения, голоде и этнических чистках.
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Дания. В десятку лучших также вошли Норвегия, Швейцария, Швеция и Финляндия, Нидерланды, Новая Зеландия, Германия, Люксембург и Австрия.
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Наша страна по сравнению с прошлым годом улучшила показатели в большинстве оцениваемых категорий, в том числе в личной свободе и безопасности.
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