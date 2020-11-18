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В Минске при странных обстоятельствах задержали активистку. Ее отвезли на допрос

18.11.2020 17:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанку Ирину Счастную задержали у нее дома сегодня, 18 ноября. Об этом TUT.BY сообщила ее сестра Наталья. Задержание и последующий обыск происходили прямо на глазах 10-летнего сына женщины.


Иллюстративный снимок. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как рассказала нам родственница Ирины, ее задержали дома около 13.50 сотрудники силовых структур и доставили на допрос. После этого в квартире женщины по улице Волгоградской в течение двух часов проводили обыск. В результате изъяли ноутбук, телефон, денежные средства.

Ирина успела рассказать, что сегодня к ней в дверь уже несколько раз стучали, но она не открывала. Женщина не знала, что ее мать собирается приехать, и не предупредила ее.

— У мамы есть ключи от Ириной квартиры. Дальше всё рассказываю со слов мамы, — говорит сестра задержанной Наталья. — Сотрудники силового ведомства выглядели как работники ЖЭСа. Когда мама заходила в подъезд дома Ирины «жэсовцы» поинтересовались, есть ли в квартире горячая вода. Мама ответила, что не проживает здесь и не может ответить на их вопрос. Тогда эти сотрудники зашли вместе с ней в подъезд, а когда она открывала дверь квартиры, жестко оттолкнули ее, пенсионерку 64 лет. Человек, оттолкнувший маму, представился Павлом Сидорчуком.

Наталья добавляет, что все описанное происходило на глазах 10-летнего сына Ирины и очень его напугало.

— Мама сказала, что силовики вели себя очень грубо и бесцеремонно. Они сказали, что Иру везут на допрос «в отделение КГБ рядом с парком Горького», — добавляет Наталья. — Мама сейчас в шоковом состоянии и не может точно сказать. Пока это все подробности.

Родственники рассказали, что Ирина участвовала в «плошчы-2010» и других оппозиционных мероприятиях, за что сидела «сутки» на Окрестина еще несколько лет назад. «Наверное, и в социальные сети выкладывала что-то „антиправительственное“ и было к чему придраться», — предполагает сестра Наталья.

 
 
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Пока подробностей немного. Об инциденте сообщила в редакцию сестра задержанной.
 
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