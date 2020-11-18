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Видеооператор БелаПАН Максим Лаврецкий арестован на 15 суток

18.11.2020 17:59 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 ноября. Видеооператор БелаПАН Максим Лаврецкий осужден на 15 суток ареста. Такое решение 18 ноября приняла судья суда Ленинского района Минска Татьяна Шотик. 

Лаврецкий был задержан 16 ноября после марша пенсионеров в столице вместе с журналисткой Александрой Квиткевич (портал tut.by, газета "Новы час"). В их отношении составили протоколы по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии) и отправили в изолятор временного содержания на Окрестина. 

Квиткевич сегодня также была осуждена на 15 суток ареста судом Ленинского района Минска. 

По данным Белорусской ассоциации журналистов, в этом году сотрудники СМИ отбыли в общей сложности 900 суток арестов. На сегодняшний день в заключении остаются 20 человек.


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 18 ноября. Видеооператор БелаПАН Максим Лаврецкий осужден на 15 суток ареста. Такое решение 18 ноября приняла судья суда Ленинского района Минска Татьяна...
 
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