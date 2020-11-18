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Люди с температурой больше не будут ждать очереди к врачу в подвале гомельской поликлиники
18.11.2020 18:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Красную зону» для температурящих больных в филиале № 2 Гомельской центральной городской поликлиники перенесли из подвала,
— Раньше так называемая «красная зона» находилась в оборудованным всем необходимым по всем требованиям санпина цокольном этаже поликлиники, где принимали пациентов в первую волну заболевания и до недавнего времени. Сейчас, в связи с увеличением потока обратившихся, мы ее расширили до шести кабинетов и перенесли в отделение женской консультации. Беременных женщин врачи будут принимать на 2-м этаже поликлиники в отделении реабилитации, — пояснила горисполкомовской газете заместитель заведующего филиалом № 2 Анна Ермолаева.
Напомним, в понедельник гомельчанин Дмитрий
Парень пришел и очень удивился: приема врача нужно было ждать в подвале — именно там расположен тот самый отдельный кабинет для температурящих.
— В помещении — человек 30−40. Все больные, на нервах, ругаются, духота. Посмотрел на это и решил уйти: лучше уж я останусь без стипендии и дома отлежусь, чем находиться в этом аду.
TUT.BY позвонил в поликлинику, чтобы узнать, почему прием температурящих больных организован таким образом, а в ответ услышали, что комментировать ситуацию некому: заведующая филиалом в командировке, а заместитель — на приеме в «красной зоне», той самой, где и сделано фото.
— Некому комментировать. У нас сегодня не вышло человек 10 на работу. Медсестры, инфекционисты, которые ездили на заборы, — все болеют, — ответили в приемной.
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«В связи с увеличением потока обратившихся мы ее расширили до шести кабинетов и перенесли в отделение женской консультации».
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