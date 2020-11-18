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В Бресте после трех суток в ИВС выпустили историка Антона Дацкевича
18.11.2020 19:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18 ноября после трех суток в изоляторе временного содержания Ленинского РОВД на свободу вышел историк и краевед Антон Дацкевич.
Антона задержали на улице Пушкинской 15 ноября. В тот день люди собрались возле костела на улице Ленина в память о
— Хто пайшоў на Леніна, хто да парка. Частка групамі па 5−6 чалавек, такім ланцужком разарваным, рухалася па Пушкінскай. Каля расейскага консульства пад’ехала некалькі бусаў, — рассказал Антон.
Из микроавтобусов выскочили силовики и задержали несколько человек. Среди них оказался и Антон. Всех увезли в Брестский РОВД и завели в комнату:
— Я на калені не станавіўся, развярнуўся да акна і адчуў удар берцам у заднюю частку калена, а потым пальчаткай па галаве.
По словам брестчанина, одному задержанному стало плохо. Ему вызвали скорую. Остальных завезли в изолятор временного содержания Ленинского РОВД. Антона поместили в камеру с подозреваемыми по уголовным статьям. Один из них проходит по делу о вредительстве на железной дороге.
В изоляторе Антона вызывали на беседу милиционеры и люди в гражданском. Во вторник его предупредили об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, а в среду отпустили без протокола.
Напомним, в воскресенье в Беларуси прошли акции памяти Романа Бондаренко. 31-летний минчанин 11 ноября вышел на «Площадь перемен», чтобы спросить у людей в гражданской форме и масках, зачем они снимают бело-красно-белые ленты. Как рассказывали очевидцы, на Романа набросились неизвестные, стали бить, а потом
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Отпустили без протокола.
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