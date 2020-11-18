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В Бресте после трех суток в ИВС выпустили историка Антона Дацкевича

18.11.2020 19:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

18 ноября после трех суток в изоляторе временного содержания Ленинского РОВД на свободу вышел историк и краевед Антон Дацкевич.


Фото: «Радыё Рацыя»

Антона задержали на улице Пушкинской 15 ноября. В тот день люди собрались возле костела на улице Ленина в память о погибшем минчанине Романе Бондаренко, которого избили 11 ноября на «Площади перемен». Люди постояли возле креста, где организовали народный мемориал, а затем начали расходиться.

— Хто пайшоў на Леніна, хто да парка. Частка групамі па 5−6 чалавек, такім ланцужком разарваным, рухалася па Пушкінскай. Каля расейскага консульства пад’ехала некалькі бусаў, — рассказал Антон.

Из микроавтобусов выскочили силовики и задержали несколько человек. Среди них оказался и Антон. Всех увезли в Брестский РОВД и завели в комнату:

— Я на калені не станавіўся, развярнуўся да акна і адчуў удар берцам у заднюю частку калена, а потым пальчаткай па галаве.

По словам брестчанина, одному задержанному стало плохо. Ему вызвали скорую. Остальных завезли в изолятор временного содержания Ленинского РОВД. Антона поместили в камеру с подозреваемыми по уголовным статьям. Один из них проходит по делу о вредительстве на железной дороге.

В изоляторе Антона вызывали на беседу милиционеры и люди в гражданском. Во вторник его предупредили об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, а в среду отпустили без протокола.

Напомним, в воскресенье в Беларуси прошли акции памяти Романа Бондаренко. 31-летний минчанин 11 ноября вышел на «Площадь перемен», чтобы спросить у людей в гражданской форме и масках, зачем они снимают бело-красно-белые ленты. Как рассказывали очевидцы, на Романа набросились неизвестные, стали бить, а потом «профессионально задержали» и отнесли в микроавтобус. Через полтора часа он был доставлен из Центрального РУВД Минска в больницу. Операция длилась несколько часов, жизнь молодого человека спасти не удалось.

 
Теги: Минск
 
 
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