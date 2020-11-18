Прокуратура предупредила Кособуцкого и Лепина за высказывания о разрушении мемориала Бондаренко

Источник материала: Tut.by

Епископу Минско-Могилевской архиепархии Юрию Кособуцкому и пресс-секретарю БПЦ Сергею Лепину объявлены официальные предупреждения о недопустимости нарушения закона. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.



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Там отметили, что в заявлениях, которые представители католической и православной церквей разместили в соцсетях, «в заведомо безапелляционной агрессивной тональности используются определенные термины и обороты („глумление над портретами убиенного“, „зачем это сатанинское попрание лампад и иконок“ и др.), сознательно повышающие уровень напряженности в обществе, разжигающие ненависть к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов, и, как следствие, вражду в отношении указанных социальных групп населения».

— Подобные действия недопустимы и неприемлемы, поскольку не только не отвечают основополагающей роли церкви в части достижения взаимного понимания, терпимости и согласия в обществе, но и побуждают граждан к агрессии, противоправным действиям, решению возникающих вопросов неконституционным путем, — считают в прокуратуре. Там также указали, что подобные высказывания противоречат Конституции и Закону «О свободе совести и религиозных организациях».

— Генеральная прокуратура вынесла и предписание Уполномоченному по делам религий и национальностей, в котором потребовала устранить выявленные нарушения и принять дополнительные меры по предупреждению разногласий в сфере взаимоотношений государства и религиозных организаций, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Юрий Кособуцкий и Сергей Лепин 15 ноября на своих страницах в Facebook высказались по поводу действий силовиков, которые разрушили народный мемориал памяти Романа Бондаренко.

«Попыткой уничтожить все то благородное, чистое, светлое, что есть в наших людях» назвал эти действия епископ Юрий Кособуцкий.

Пресс-секретарь белорусской православной церкви Сергей Лепин написал, что «это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, сатанинское попрание лампад и иконок».

Во вторник Александр Лукашенко поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко совместно с генеральным прокурором «дать оценку этим заявлениям». Он посчитал их «издевательскими» и не соответствующими действительности. Все было сделано специально, чтобы обвинить власти в варварстве, заявил Лукашенко.