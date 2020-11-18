В Иваново судили учительницу за прогулку с БЧБ-зонтиком. Свидетелем был ее бывший ученик-милиционер

Источник материала: Tut.by

Школьная учительница из Иваново Елена Пуцыкович получила 1485 рублей штрафа за прогулку по городу с бело-красным зонтиком. Одним из свидетелей на суде был сотрудник милиции, у которого в свое время Елена Николаевна преподавала.



Елена Николаевна (в первом ряду вторая слева) на суде. Фото: «Першы рэгіён»

Елена Николаевна Пуцыкович — преподаватель с почти 30-летним педагогическим стажем. В ивановской школе она преподает русский язык и литературу. Ранее в судах учительница не бывала, зато с августа ее вызывали уже трижды. За участие в несанкционированных мероприятиях и неповиновение сотрудникам милиции ей уже дали штрафов на 100 базовых величин (2700 рублей).

Последний раз Елену Николаевну судили 11 ноября. Поводом для разбирательства стала прогулка по Иваново в воскресенье 25 октября. В тот день около 20 жительниц райцентра прошли по улице Советской. У двух из них в руках были бело-красные зонтики, у одной — только красный.

— Нас сопровождало, наверное, шесть экипажей ГАИ. Где-то человек 20 сотрудников милиции было. Они сопровождали нас всю прогулку, вели съемку, — рассказала TUT.BY Елена Николаевна.

Через некоторое время женщины стали расходиться. Когда Елена Николаевна осталась с четырьмя подругами, к ним на улице подошли 15 сотрудников милиции. Момент общения силовиков с женщинами попал на видео.

Видео: «Першы рэгіён»

Им предлагали проехать в РОВД, но женщины отказались. Общение продолжалось около 20 минут, после чего девушки пошли пить кофе, а сотрудники милиции уехали.

Позже на некоторых участниц прогулки составили протоколы. Елене Николаевне — за призывы и участие в несанкционированном мероприятии, а также неповиновение требованию сотрудника милиции.

11 ноября дело учительницы рассмотрели в суде.

«Была ли необходимость применять зонт»

Елена Николаевна с обвинениями не согласилась. В суде она отметила, что призывов никаких не размещала, 25 октября гуляла с подругами, а не участвовала в несанкционированной акции, а законность требований сотрудников милиции проследовать в РОВД ей никто не обосновал.

Свидетелем на суде выступал старший инспектор Ивановского РОВД. В свое время Елена Николаевна преподавала ему русский язык и литературу.

— Я учила его очень давно и только один год. Сказать, что он мой ученик, я не могу. Вот вчера мне звонил мой ученик из Москвы, который услышал эту историю. Этот человек не только мыслит, как я, но даже мысли свои выражает такими же словами. Вот это мой ученик, да.

Стенограмму общения судьи с милиционером опубликовал портал «Першы рэгіён» . Свидетель сообщил, что 25 октября по Иваново проходило шествие женщин с зонтиками. Один зонт был красный, а два — бело-красные.

— Бело-красно-белые? — уточнил судья цвет зонтиков.

— Да, — ответил милиционер.

— Красивый зонт был?

— Красивый, а че ж не красивый.

— А была ли необходимость применять зонт? — спросил судья.

— Ну да, погода такая моросящая была. Дождя сильного не было, но моросило, — ответил свидетель.

Далее милиционер пояснил, что женщин остановили и пригласили в Ивановский РОВД для разбирательства за правонарушение, предусмотренное статьей 23.34 КоАП. Свидетель объяснил, что их не задерживали, «чтобы не причинить телесные повреждения».

«Люди откликнулись, поддержали»

Суд признал Елену Николаевну виновной и назначил ей 55 базовых величин штрафа (1485 рублей). Еще одна участница прогулки, Марина Киевец, получила 30 базовых (810 рублей). Позже судили еще двух девушек. Обе получили штрафы, рассказала учительница.

Сейчас Елена Николаевна готовится обжаловать решение в Брестском областном суде. До выплаты штрафов ее автомобиль находится под арестом.

— Меня признали виновной в гулянии по городу с зонтом без лозунгов, без призывов и неповиновении законному требованию сотрудника милиции, которое я считаю незаконным. Когда мы спросили, на каком основании мы должны пройти в РОВД, нам ответили: «Статья найдется», — объяснила Елена Николаевна причины своего несогласия с решением судьи.

По словам учительницы, после судов проблем на работе у нее «пока не возникло», а вот многие бывшие ученики поддержали.

— Люди откликнулись, очень приятно. Даже бывшие ученики, которые живут в других городах, звонили.