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Осудили задержанную в выходные брестчанку с плакатом «Я выхожу. Стреляй»
18.11.2020 19:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18 ноября в Бресте рассмотрели административное дело брестчанки Светланы Марченко, которая в воскресенье стояла возле ЦУМа с плакатом «Я выхожу. Стреляй».
Суд признал ее виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии и назначил 10 базовых штрафа, сообщили правозащитники.
Решение может быть обжаловано.
Светлану Марченко задержали в воскресенье, 15 ноября, около 13.00. Она вышла к ЦУМу с плакатом «Я выхожу. Стреляй». До суда она трое суток пробыла в ИВС Ленинского РОВД.
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Трое суток до суда она провела в изоляторе временного содержания.
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