Осудили задержанную в выходные брестчанку с плакатом «Я выхожу. Стреляй»

Источник материала: Tut.by

18 ноября в Бресте рассмотрели административное дело брестчанки Светланы Марченко, которая в воскресенье стояла возле ЦУМа с плакатом «Я выхожу. Стреляй».





Суд признал ее виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии и назначил 10 базовых штрафа, сообщили правозащитники.

Решение может быть обжаловано.

Светлану Марченко задержали в воскресенье, 15 ноября, около 13.00. Она вышла к ЦУМу с плакатом «Я выхожу. Стреляй». До суда она трое суток пробыла в ИВС Ленинского РОВД.