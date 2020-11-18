«Нужно выполнить два условия». Отчисленным студентам меда предложили восстановиться, но не все согласились

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 17 ноября, отчисленным студентам медуниверситета стали приходить СМС, в которых их просили прийти в деканат для «решения вопроса о возможности восстановления». Позже в пресс-службе БГМУ БелаПАН подтвердили: действительно, вуз занимается вопросом восстановления некоторых студентов.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: телеграм-канал «Рупар БДМУ»

Сколько студентов отчислено из БГМУ, точно не известно. Изначально ребята называли число 21 . Через неделю они же сообщили, что «больше 10 человек» уже вернулись на пары. Вскоре, правда, ректорат эту информацию опроверг .

— Я знаю минимум о пяти отчисленных, — говорит теперь уже бывшая первокурсница лечфака Мария. — Я среди них. Вчера моему отцу пришло сообщение, в котором его приглашали в университет. На встрече должны были разбирать вопрос о моем восстановлении.

СМС звучала так: «…приглашаем вас прибыть в университет для решения вопроса о возможности восстановления в число студентов вашей дочери в связи с поручением Президента Республики Беларусь Лукашенко А. Г…».



По словам Маши, ее папе пришло такое сообщение из вуза. Скриншот в редакцию прислала Мария

На встречу Мария пошла одна. С ней общались ректор и проректор по безопасности и кадрам. Общение, вспоминает девушка, проходило вежливо.

— Мне сказали, что у меня есть возможность восстановиться. Для этого я должна выполнить два условия. Первое — кто-то должен за меня поручиться — студенты, преподаватели, кто-то из администрации. Второе — перестать участвовать в политических акциях, чтобы «больше не было таких эксцессов, как 26 октября». В этот день в вузе проходили события, связанные с забастовкой.

Мария не скрывает: она хотела бы снова учиться в БГМУ, но у нее есть свое условие к администрации. Звучит оно так: «Ректор публично выступит с заявлением о том, что он прекратит выносить наказания студентам по политическим мотивам». На встрече девушка его озвучила.

— У вуза, пояснили мне, такая позиция: на территории университета акции проходить не должны. По словам ректора, это нарушает общественный порядок, законодательство и мешает учебному процессу, — продолжает Мария. — Я возразила: да, такие акции можно трактовать как правонарушение, но сейчас в стране происходят настолько серьезные вещи, что говорить о них необходимо. В том числе и в университете.

В итоге Мария не приняла предложение вуза. Согласился ли на него кто-то из ее однокашников, как и то, когда такие ребята смогут приступить к занятиям, она не знает. Но предполагает: тем, кто согласится, в БГМУ действительно помогут решить вопрос с пропусками и наверстать упущенное, как было озвучено ректором.

— Я же не могу изменить своим принципам и принять их условия, — продолжает собеседница. — Из Беларуси я уезжать не буду. Раньше я хотела получить второе высшее по биологии или химии. Видимо, придется получить вначале его. Надеюсь, я смогу поступить в какой-то из зарубежных вузов и учиться дистанционно. А потом я все равно поступлю в медицинский и в любом случае стану врачом.

Павел — еще один из отчисленных студентов, который ходил на встречу по поводу восстановления.

— Мне сообщили, что изучили мое личное дело, поняли: я прекрасный студент, и я сейчас нахожусь первым в списке на восстановление, — говорит молодой человек. — Я ответил, что за последние три недели я уже дважды получал информацию о своем отчислении, поэтому желания возвращаться в БГМУ у меня нет. Мне сказали, что сейчас мною руководит обида, а не здравый смысл, и до пятницы дали мне время подумать.

В пресс-службе БГМУ TUT.BY не стали комментировать ситуацию. Ранее в комментарии БелаПАН пресс-секретарь вуза Оксана Курбеко пояснила:

— В соответствии с поручением президента, о котором он говорил в пятницу журналистам, в университете создана комиссия, которая займется вопросом восстановления студентов. Как именно это будет проходить и сколько студентов восстановят, в данный момент уточняется.

На вопрос, сколько ребят сейчас отчислено из вуза, пресс-секретарь точного ответа не дала и предложила дождаться окончания работы комиссии.

— Каждая кандидатура [студента] будет рассматриваться отдельно, — отметила она. — Думаю, комиссия будет работать оперативно, потому что учебный год идет.

Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко сообщил , что ему идет «вал писем» от родителей отчисленных студентов. Те уверяют, что всегда голосовали и будут голосовать за него, и просят восстановить на учебе их детей.

— Я перепроверил, да, действительно, преданнейшие, но вот так случилось, по-моему, дочка, — рассказал он об одном из писем. По словам Лукашенко, родители девочку «пытались перевоспитывать», но «ей забили голову», в итоге отчислили. Теперь они просят, «если это возможно, верните нашу дочь в университет», по-моему, медицинский.

Всего, по словам Лукашенко, из вузов были отчислены 300 человек.