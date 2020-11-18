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В Минске стали наводить «образцовый порядок»: вокруг спортплощадки на Белинского разбирают ограждение

19.11.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на улице Белинского в одном из дворов стали демонтировать забор вокруг спортивной площадки. Об этом сообщают местные жители.

— С 17 часов снимали ленточки, а в 22 решили демонтировать забор спортивной площадки, — написали нам читатели.

Местные жители сообщают, что на работах по разборке заняты люди в штатском, милиция и люди в черном. Руководит всеми человек в гражданской одежде с рацией.

По неподтвержденной информации, задержана девушка, которая вышла из одного из подъездов, чтобы узнать, что происходит.

Напомним, накануне Лукашенко дал задание навести «образцовый порядок» во дворах, которые «становятся местом радикализации». Инспектор по столице Александр Барсуков
предупредил, что «время уговоров закончено».

— Коммунальные службы будут убирать все, что нанесли. И рядом будут находиться сотрудники милиции. Любое вмешательство в их действия влечет не только административную, но и уголовную ответственность, — сказал Александр Барсуков.

В среду замглавы Мингорисполкома Артем Цуран заявил, что усилия будут сконцентрированы на «территориях, наиболее подверженных влиянию деструктивно настроенных граждан». В каждом административном районе определены от трех до шести таких мест. Там, по словам Цурана, усилят разъяснительную работу, дежурства и закрепят за ними должностных лиц и руководителей служб, отвечающих за поддержание порядка.

Перечень «деструктивных территорий» сегодня должны были утвердить на сессии Мингорсовета. Документ обещают опубликовать.

 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, накануне Лукашенко дал задание навести «образцовый порядок» во дворах, которые «становятся местом радикализации». Инспектор по столице Александр...
 
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