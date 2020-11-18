Придут за всеми: Генпрокуратура вынесла предупреждение священникам

Генеральная прокуратура Беларуси вынесла предупреждения священникам православной и католической церквей, которые выразили недовольство и возмущение разрушением людьми в штатском народного мемориала убитому неизвестными Роману Бондаренко.

Предупреждения вынесены председателю синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Московского патриархата протоиерею Сергию Лепину и генеральному викарию Минско-Могилевской архидиоцезии Римско-католического костела в Беларуси епископу Юрию Кособуцкому.

«На личных страницах в социальной сети Facebook и других интернет-ресурсах были размещены заявления священнослужителей по поводу демонтажа и переноса стихийного мемориала памяти, возведенного в связи со смертью Романа Бондаренко. В заявлениях в заведомо безапелляционной агрессивной тональности используются определенные термины и обороты («глумление над портретами убиенного», «зачем это сатанинское попрание лампад и иконок» и др.), сознательно повышающие уровень напряженности в обществе, разжигающие ненависть к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов, и, как следствие, вражду в отношении указанных социальных групп населения», — говорится в заявлении. Там отмечается, что заявления священников - недопустимы и неприемлемы, «поскольку не только не отвечают основополагающей роли церкви в части достижения взаимного понимания, терпимости и согласия в обществе, но и побуждают граждан к агрессии, противоправным действиям, решению возникающих вопросов неконституционным путем».

В ведомстве полагают, что высказывания священников противоречат 16 статье Конституции Беларуси, а сами служители церкви не имеют права давать правовую оценку действиям должностными лицами. Генпрокуратура вынесла предписание уполномоченному по делам религий и национальностей, в котором содержится требование устранить выявленные нарушения и «принять дополнительные меры по предупреждению разногласий в сфере взаимоотношений государства и религиозных организаций».