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«Оппоненты из Польши призывают выходить на какие-то марши». Караник объяснил высокие цифры по COVID-19

19.11.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Высокие цифры заболеваемости COVID-19 Владимир Караник объяснил беспечным поведением населения и призывами «оппонентов из Польши» выходить на марши. Об этом губернатор Гродненской области заявил в интервью телеканалу СТВ.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

 — Если в первую волну был определенный страх, граничащий часто с паникой, часто необоснованной, то сейчас мы видим, что люди, ну, если так сказать, расслабились. Не соблюдается мера социального дистанцирования. Не соблюдается элементарная мера безопасности самим населением, — заявил Караник.

По его словам, среди населения ведется разъяснительная работа, введен масочный режим.

— Второй, конечно, фактор, который несколько меня расстраивает и даже удивляет, — это призывы, которые идут для того, чтобы действительно собираться во дворах, знакомиться, пить чай, участвовать в массовых мероприятиях. А причем, наверное, наших людей даже не смущает, что польское правительство призывает своих пожилых людей остаться дома и организовывает волонтеров для доставки продуктов и лекарств им на дом. Это то, что мы делали в первую волну и то, что мы делаем сейчас. Наши оппоненты из Польши призывают наших пожилых людей выходить на какие-то марши мудрости. И вот тут возникает ситуация: неужели, скажем так, здоровье наших граждан стоит достижения каких-то политических целей?

Караник отметил, что «оппоненты из Польши» призывают так же выходить и на женские марши, все это и дает подъем заболеваемости, потому цифры гораздо выше, чем в первую волну эпидемии.

— Как иногда общаемся в медицинской среде, из серии, что в период пандемии призывы массово собираться, знакомиться и общаться — это можно приравнивать к биологическому терроризму, потому что с медицинской точки зрения эти призывы объяснить по-другому, в принципе, невозможно, — заявил Караник.

 
 
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