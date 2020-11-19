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Видели видео с надписью «Жыве Беларусь» на 30-метровом зубре на трассе М1? Говорят, фейк

19.11.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 17 ноября некоторые телеграм-каналы и социальные сети облетело видео, на котором фигура зубра, стоящая на границе Брестской и Минской областей вблизи деревни Петковичи, запечатлена с нанесенными на нее бело-красно-белым флагом и надписью «Жыве Беларусь!». Этот ролик — фейк, пишет газета «Наш край».

Видео: MrKnifebox

Никаких надписей на 30-метровом зубре нет и не было, говорят местные жители.

— Я вчера вечером, как только мне рассказали об этой надписи знакомые, тут же поднялась на холм, чтобы посмотреть, что там случилось. Всё выдумки, никакой надписи на зубре не было, — сообщила староста деревни Петковичи Людмила Рыбалтовская.


Фото: Наш край

Об этом же рассказал и директор Барановичского районного ЖКХ Николай Кисель — на балансе именно этого предприятия находится памятный знак «Зубр».

— Фигуру зубра мы красили три недели назад, в конце октября, — рассказал Николай Евгеньевич. — Только покраска была связана не с закрашиванием каких-то надписей, а просто пришла пора обновить: в прошлый раз такие работы производили около восьми лет назад, и краска за это время выгорела на солнце, где-то потрескалась. Также обновили подсветку статуи, заменили светильники на более мощные и энергосберегающие. На эти работы были направлены средства, заработанные во время субботника жителями района — всего 14,7 тысячи рублей.

 
 
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Никаких надписей на 30-метровом зубре нет и не было, говорят местные жители.
 
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