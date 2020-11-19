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Появился список дворов, где коммунальники, милиция и дружинники будут наводить «образцовый порядок»

19.11.2020 09:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минские власти будут усиленно контролировать территории, которые «подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан». Туда обещают активнее прежнего присылать коммунальников, милицию, дружинников и сотрудников РОЧС. Список таких мест обещают опубликовать в отдельном документе — впрочем, похожий на него уже появился неофициально в телеграм-каналах.


Cоседские встречи в Лебяжьем в начале октября — 2020. Фото: TUT.BY

Власти определили в Минске места, которые «требуют особого внимания». «План дополнительных мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности» в районах города утвердили на сессии Мингорсовета 18 ноября. Ночью похожий документ появился в нескольких телеграм-каналах — мы пытаемся подтвердить его достоверность.

В списке — несколько десятков территорий. Среди прочих, там упоминаются: сквер на Ангарской, территории рядом с домами 129 — 131 на проспекте Дзержинского (тот самый «Мегаполис»), «Минск-Мир», «Маяк Минска», «Площадь перемен», дворы домов на Колесникова, 16 — 20, придомовая территория на проспекте Победителей, 125−127 (квартал «Лебяжий»), территории возле здания городской клинической больницы скорой медицинской помощи, возле ПВТ. Есть в списке, например, и фудкорт DВОР.






Мингорисполком пояснял агентству «Минск-Новости», что по плану в районах из списка усилят работу коммунальных служб совместно с сотрудниками РУВД и РОЧС. Активизируют деятельность добровольных народных дружин. За территориями закрепят должностных лиц, которые будут отвечать за поддержание там порядка. Кроме того, с жителями таких территорий проведут дополнительные встречи на уровне районных администраций и депутатов.

Судя по попавшим в Сеть документам, за некоторые дворы будут лично отвечать главы районных администраций.

Ниже — страницы из приложения с задачами, которые поставили перед администрациями районов, милицией и коммунальниками.

Например, каждый день должны проводить мониторинг интернет-пространства «на предмет выявления очагов социальной напряженности», изучать ситуации в трудовых коллективах, проводить мониторинг на местах, выявлять и оперативно разрешать «проблемные вопросы жизнедеятельности микрорайонов».

Территории должны патрулировать добровольные дружины (указан срок исполнения — постоянно), проводить профилактическую работу с участниками неразрешенных массовых мероприятий.

Из любопытного: учащихся будут обучать культуре поведения в интернете и социальных сетях, в районах появятся брошюры, плакаты (и видеоролики) о том, что несовершеннолетних нельзя вовлекать в несанкционированные массовые мероприятия.



Что чиновники говорили о минских дворах?

Напомним, этому предшествовали резкие высказывания чиновников разных уровней о «деструктивных» дворах.

Александр Лукашенко потребовал навести в Минске «порядок». Он недоволен «мемориалами и кладбищами», которые горожане устраивают по погибшим во время протестов и «радикализацией» дворов.

Помощник президента по столице Александр Барсуков пообещал навести в Минске «образцовый порядок» в течение недели, пригрозив «уголовкой» тем, кто будет мешать коммунальникам и милиции. Происходящее во дворах и не только он назвал «вакханалией», которой недовольны «нормальные граждане».

Мэр Минска Владимир Кухарев проанонсировал «план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и безопасности». Он также недоволен минчанами, которые «создают дискомфорт соседям» и портят имущество предприятий и организаций. Говорят, что на них поступает много жалоб.

 
Теги: Минск
 
 
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Минские власти будут усиленно контролировать дворы, которые «подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан». Туда обещают активнее прежнего присылать...
 
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